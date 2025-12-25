- Дата публикации
Категория
- Рецепты
Рваная сочная говядина: рецепт вкусного мяса
В мире быстрых рецептов и мультизадачности есть блюда, которые учат нас терпению. Рваная говядина — именно такое. Минимум активного участия, максимум вкуса и аромата.
На странице Tasty Stories рассказали о рецепте, который легко может стать главным блюдом выходного обеда, семейного ужина или даже праздничного стола — без стресса и кулинарных хитростей. Это тот случай, когда духовка работает за вас, а результат напоминает ресторанную классику.
Ингредиенты
Основное
Говядина (задняя часть) 1,5-2 кг
Овощная база
Морковь 2 шт.
Стебель сельдерея 1 шт.
Порей
Репчатый лук 1 шт.
Красный лук ½ шт.
Чеснок 2 зубчика
Соус
Розмарин 1 ветка
Базилик 1 ветка
Мясной бульон или вода 400 мл
Томатный соус 4 ст. л
Соль 1 ч. л
Красное сухое вино 150 мл
Приготовление
В кастрюлю или форму с толстыми стенками выложите мясо и все почищенные и нарезанные овощи.
Отдельно соедините бульон или воду, томатный соус, соль и красное вино.
Залейте смесью мясо с овощами.
Поставьте в разогретую до 170°C духовку на 5 часов.
По желанию несколько раз переверните мясо в процессе приготовления.
Пока говядина томится, можно заниматься своими делами или готовить идеальное сопровождение.
Идеальный дуэт
Классическое картофельное пюре здесь работает безупречно. Его нежная текстура подчеркивает сочность мяса, впитывает ароматный соус и делает блюдо по-настоящему домашним.
Когда говядина готова, ее нужно просто разорвать на волокна вилками, выложить на пюре и щедро полить соусом из овощей и вина.
Рваная сочная говядина — это не просто рецепт. Это о тепле дома, неспешных разговорах, аромате, который заполняет кухню, и ощущении заботы. Она идеально подходит для воскресных обедов, холодных вечеров и моментов, когда хочется чего-то настоящего.