Рваная сочная говядина: рецепт вкусного мяса

В мире быстрых рецептов и мультизадачности есть блюда, которые учат нас терпению. Рваная говядина — именно такое. Минимум активного участия, максимум вкуса и аромата.

Рваная сочная говядина

На странице Tasty Stories рассказали о рецепте, который легко может стать главным блюдом выходного обеда, семейного ужина или даже праздничного стола — без стресса и кулинарных хитростей. Это тот случай, когда духовка работает за вас, а результат напоминает ресторанную классику.

Ингредиенты

Основное

  • Говядина (задняя часть) 1,5-2 кг

Овощная база

  • Морковь 2 шт.

  • Стебель сельдерея 1 шт.

  • Порей

  • Репчатый лук 1 шт.

  • Красный лук ½ шт.

  • Чеснок 2 зубчика

Соус

  • Розмарин 1 ветка

  • Базилик 1 ветка

  • Мясной бульон или вода 400 мл

  • Томатный соус 4 ст. л

  • Соль 1 ч. л

  • Красное сухое вино 150 мл

Приготовление

  1. В кастрюлю или форму с толстыми стенками выложите мясо и все почищенные и нарезанные овощи.

  2. Отдельно соедините бульон или воду, томатный соус, соль и красное вино.

  3. Залейте смесью мясо с овощами.

  4. Поставьте в разогретую до 170°C духовку на 5 часов.

  5. По желанию несколько раз переверните мясо в процессе приготовления.

Пока говядина томится, можно заниматься своими делами или готовить идеальное сопровождение.

Идеальный дуэт

Классическое картофельное пюре здесь работает безупречно. Его нежная текстура подчеркивает сочность мяса, впитывает ароматный соус и делает блюдо по-настоящему домашним.

Когда говядина готова, ее нужно просто разорвать на волокна вилками, выложить на пюре и щедро полить соусом из овощей и вина.

Рваная сочная говядина — это не просто рецепт. Это о тепле дома, неспешных разговорах, аромате, который заполняет кухню, и ощущении заботы. Она идеально подходит для воскресных обедов, холодных вечеров и моментов, когда хочется чего-то настоящего.

