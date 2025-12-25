Рваная сочная говядина: рецепт вкусного мяса

Рваная сочная говядина / © Credits

На странице Tasty Stories рассказали о рецепте, который легко может стать главным блюдом выходного обеда, семейного ужина или даже праздничного стола — без стресса и кулинарных хитростей. Это тот случай, когда духовка работает за вас, а результат напоминает ресторанную классику.

Ингредиенты

Основное

Говядина (задняя часть) 1,5-2 кг

Овощная база

Морковь 2 шт.

Стебель сельдерея 1 шт.

Порей

Репчатый лук 1 шт.

Красный лук ½ шт.

Чеснок 2 зубчика

Соус

Розмарин 1 ветка

Базилик 1 ветка

Мясной бульон или вода 400 мл

Томатный соус 4 ст. л

Соль 1 ч. л

Красное сухое вино 150 мл

Приготовление

В кастрюлю или форму с толстыми стенками выложите мясо и все почищенные и нарезанные овощи. Отдельно соедините бульон или воду, томатный соус, соль и красное вино. Залейте смесью мясо с овощами. Поставьте в разогретую до 170°C духовку на 5 часов. По желанию несколько раз переверните мясо в процессе приготовления.

Пока говядина томится, можно заниматься своими делами или готовить идеальное сопровождение.

Идеальный дуэт

Классическое картофельное пюре здесь работает безупречно. Его нежная текстура подчеркивает сочность мяса, впитывает ароматный соус и делает блюдо по-настоящему домашним.

Когда говядина готова, ее нужно просто разорвать на волокна вилками, выложить на пюре и щедро полить соусом из овощей и вина.

Рваная сочная говядина — это не просто рецепт. Это о тепле дома, неспешных разговорах, аромате, который заполняет кухню, и ощущении заботы. Она идеально подходит для воскресных обедов, холодных вечеров и моментов, когда хочется чего-то настоящего.