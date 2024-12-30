Рваное мясо: интересный рецепт сытного блюда

Если вы ищете идею для простого, но одновременно изысканного блюда, рваное мясо должно стать вашим выбором. Оно буквально тает во рту и покорит сердца ваших родных и друзей.
Оно отлично подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Рецептом этого мясного чуда поделились на странице olga_riabenko_.
Ингредиенты
- Говядина (лопатка)
- 2-2,5 кг
- Соль
- Перец
- Микс специй для мяса
- Лук
- 2 шт.
- Чеснок
- 5 зубчиков
- Помидоры свежие
- 3 шт.
- Бульон или вода
- 120 мл
- Петрушка
Приготовление:
- Выберите качественную говяжью лопатку. Тщательно промойте ее под проточной водой и просушите бумажными полотенцами.
- Мясо обильно посолите, поперчите и натрите миксом специй. Это может быть смесь паприки, сушеного чеснока, тмина, орегано или других любимых приправ.
- Лук почистите и нарежьте полукольцами. Выложите ровным слоем на дно глубокой чугунной посуды или кастрюли, подходящей для запекания в духовке. Сверху уложите подготовленное мясо.
- Чеснок очистите и измельчите ножом или пропустите через пресс. Добавьте его в мясо.
- Свежие помидоры, ошпарьте кипятком, снимите кожуру и порежьте кубиками. Добавьте их или консервированные томаты в кастрюлю. Влейте бульон или воду.
- Накройте кастрюлю крышкой и поместите в разогретую до 160-170°C духовку.
- Время приготовления зависит от веса и части мяса, но в среднем это занимает 4-6 часов. Если есть возможность, готовьте подольше – так мясо станет еще нежнее.
- Когда мясо станет настолько мягким, что его можно легко разорвать щипцами, достаньте его из духовки.
- Если в посуде осталось много воды, слейте лишнее. Затем снова поместите мясо в духовку без крышки и запекайте при 210°C в течение 30-40 минут, чтобы образовалась аппетитная корочка.
- Готовое рваное мясо подавайте с любимым гарниром: картофельным пюре, рисом или свежими овощами. Его также можно смешать с соусами, например, барбекю или горчичным, для более насыщенного вкуса. Не забудьте украсить блюдо свежей петрушкой.
Этот рецепт поражает своей простотой и богатством вкуса. Рваное мясо станет вашим любимым вариантом сытного ужина, ведь готовится оно почти само – вам нужно лишь правильно подготовить ингредиенты и запечь. Не бойтесь экспериментировать со специями и подачей, ведь это откроет для вас множество кулинарных возможностей.
Читайте также:
- Запеченная сочная утка: интересный рецепт к празднику
- Рулетики из свинины со сливочным сыром: рецепт к праздничному столу
- Запеченная индейка со сливочно-травяным маслом: необычный рецепт к праздничному столу