Рваное мясо: интересный рецепт сытного блюда

Если вы ищете идею для простого, но одновременно изысканного блюда, рваное мясо должно стать вашим выбором. Оно буквально тает во рту и покорит сердца ваших родных и друзей.

Оно отлично подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Рецептом этого мясного чуда поделились на странице olga_riabenko_.

Ингредиенты Говядина (лопатка) 2-2,5 кг Соль Перец Микс специй для мяса Лук 2 шт. Чеснок 5 зубчиков Помидоры свежие 3 шт. Бульон или вода 120 мл Петрушка

Приготовление:

Выберите качественную говяжью лопатку. Тщательно промойте ее под проточной водой и просушите бумажными полотенцами. Мясо обильно посолите, поперчите и натрите миксом специй. Это может быть смесь паприки, сушеного чеснока, тмина, орегано или других любимых приправ. Лук почистите и нарежьте полукольцами. Выложите ровным слоем на дно глубокой чугунной посуды или кастрюли, подходящей для запекания в духовке. Сверху уложите подготовленное мясо. Чеснок очистите и измельчите ножом или пропустите через пресс. Добавьте его в мясо. Свежие помидоры, ошпарьте кипятком, снимите кожуру и порежьте кубиками. Добавьте их или консервированные томаты в кастрюлю. Влейте бульон или воду. Накройте кастрюлю крышкой и поместите в разогретую до 160-170°C духовку. Время приготовления зависит от веса и части мяса, но в среднем это занимает 4-6 часов. Если есть возможность, готовьте подольше – так мясо станет еще нежнее. Когда мясо станет настолько мягким, что его можно легко разорвать щипцами, достаньте его из духовки. Если в посуде осталось много воды, слейте лишнее. Затем снова поместите мясо в духовку без крышки и запекайте при 210°C в течение 30-40 минут, чтобы образовалась аппетитная корочка. Готовое рваное мясо подавайте с любимым гарниром: картофельным пюре, рисом или свежими овощами. Его также можно смешать с соусами, например, барбекю или горчичным, для более насыщенного вкуса. Не забудьте украсить блюдо свежей петрушкой.

Этот рецепт поражает своей простотой и богатством вкуса. Рваное мясо станет вашим любимым вариантом сытного ужина, ведь готовится оно почти само – вам нужно лишь правильно подготовить ингредиенты и запечь. Не бойтесь экспериментировать со специями и подачей, ведь это откроет для вас множество кулинарных возможностей.

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