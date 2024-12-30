Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рваное мясо: интересный рецепт сытного блюда

Рваное мясо: интересный рецепт сытного блюда

Тушеное мясо / Фото: Associated Press

Если вы ищете идею для простого, но одновременно изысканного блюда, рваное мясо должно стать вашим выбором. Оно буквально тает во рту и покорит сердца ваших родных и друзей.

Оно отлично подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Рецептом этого мясного чуда поделились на странице olga_riabenko_.

Ингредиенты

Говядина (лопатка)
2-2,5 кг
Соль
Перец
Микс специй для мяса
Лук
2 шт.
Чеснок
5 зубчиков
Помидоры свежие
3 шт.
Бульон или вода
120 мл
Петрушка

Приготовление:

  1. Выберите качественную говяжью лопатку. Тщательно промойте ее под проточной водой и просушите бумажными полотенцами.
  2. Мясо обильно посолите, поперчите и натрите миксом специй. Это может быть смесь паприки, сушеного чеснока, тмина, орегано или других любимых приправ.
  3. Лук почистите и нарежьте полукольцами. Выложите ровным слоем на дно глубокой чугунной посуды или кастрюли, подходящей для запекания в духовке. Сверху уложите подготовленное мясо.
  4. Чеснок очистите и измельчите ножом или пропустите через пресс. Добавьте его в мясо.
  5. Свежие помидоры, ошпарьте кипятком, снимите кожуру и порежьте кубиками. Добавьте их или консервированные томаты в кастрюлю. Влейте бульон или воду.
  6. Накройте кастрюлю крышкой и поместите в разогретую до 160-170°C духовку.
  7. Время приготовления зависит от веса и части мяса, но в среднем это занимает 4-6 часов. Если есть возможность, готовьте подольше – так мясо станет еще нежнее.
  8. Когда мясо станет настолько мягким, что его можно легко разорвать щипцами, достаньте его из духовки.
  9. Если в посуде осталось много воды, слейте лишнее. Затем снова поместите мясо в духовку без крышки и запекайте при 210°C в течение 30-40 минут, чтобы образовалась аппетитная корочка.
  10. Готовое рваное мясо подавайте с любимым гарниром: картофельным пюре, рисом или свежими овощами. Его также можно смешать с соусами, например, барбекю или горчичным, для более насыщенного вкуса. Не забудьте украсить блюдо свежей петрушкой.

Этот рецепт поражает своей простотой и богатством вкуса. Рваное мясо станет вашим любимым вариантом сытного ужина, ведь готовится оно почти само – вам нужно лишь правильно подготовить ингредиенты и запечь. Не бойтесь экспериментировать со специями и подачей, ведь это откроет для вас множество кулинарных возможностей.

Читайте также:

Вкуснейший салат к Новому году! Рецепт гранатового браслета с Валентиной Хамайко

Вкуснейший салат к Новому году! Рецепт гранатового браслета с Валентиной Хамайко

Похожие темы:

Следующая публикация