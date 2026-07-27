Рваный пирог из лаваша с творогом и сыром: рецепт для ленивых хозяек

28 июля День памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену. Верующие чтят память святых апостолов и диаконов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. До Нового года остался 161 день.