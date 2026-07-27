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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
186
Время на прочтение
1 мин

Рваный пирог из лаваша с творогом и сыром: рецепт для ленивых хозяек

Этот ленивый пирог выручит любую хозяйку, нужно всего лишь нарвать лаваш на произвольные кусочки, смешать с яйцами, творогом, сыром и запечь в духовке.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
230 ккал
Комментарии
Рваный пирог из лаваша с творогом и сыром: рецепт для ленивых хозяек

© Credits

Блюдо получается сытным, сочным с аппетитной корочкой и отлично подойдет к чашечке кофе или чая.

Ингредиенты

лаваш тонкий
120 г
яйца куриные
2 шт.
творог
150 г
сыр твердый
150 г
молоко
100 мл
сливочное масло
соль

  1. Лаваш порвите руками на небольшие произвольные кусочки.

  2. Сыр натрите на крупную терку, немного сыра отложите для посыпки пирога.

  3. В миске взбейте венчиком яйца, молоко, добавьте творог, сыр твердый, соль, перемешайте, выложите лаваш и еще раз хорошо перемешайте, чтобы лаваш пропитался.

  4. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите массу и разровняйте ее, сверху посыпьте оставшимся твердым сыром.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистой корочки.

  6. Дайте пирогу остыть в форме 7-10 минут, затем аккуратно переложите на блюдо.

Советы:

  • Творог используйте любой жирности.

  • Молоко можно заменить кефиром.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
186
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