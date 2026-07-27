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Рваный пирог из лаваша с творогом и сыром: рецепт для ленивых хозяек
Этот ленивый пирог выручит любую хозяйку, нужно всего лишь нарвать лаваш на произвольные кусочки, смешать с яйцами, творогом, сыром и запечь в духовке.
Блюдо получается сытным, сочным с аппетитной корочкой и отлично подойдет к чашечке кофе или чая.
Ингредиенты
- лаваш тонкий
- 120 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- творог
- 150 г
- сыр твердый
- 150 г
- молоко
- 100 мл
- сливочное масло
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- соль
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Лаваш порвите руками на небольшие произвольные кусочки.
Сыр натрите на крупную терку, немного сыра отложите для посыпки пирога.
В миске взбейте венчиком яйца, молоко, добавьте творог, сыр твердый, соль, перемешайте, выложите лаваш и еще раз хорошо перемешайте, чтобы лаваш пропитался.
Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите массу и разровняйте ее, сверху посыпьте оставшимся твердым сыром.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистой корочки.
Дайте пирогу остыть в форме 7-10 минут, затем аккуратно переложите на блюдо.
Советы:
Творог используйте любой жирности.
Молоко можно заменить кефиром.