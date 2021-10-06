Рыба, запеченная с картофелем: быстрый рецепт

Очень удобны и особой популярностью пользуются рецепты, которые предполагают одновременное приготовление основного блюда и гарнира.
Рыба, запеченная с картофелем, – отличный выбор для обеда выходного дня. Это сытное блюдо, приготовление которого не требует особого труда и сноровки и займет от силы полтора часа вашего времени, большую часть из которого рыба будет находиться в духовке, а вы в этот самый момент сможете заниматься другими полезными или любимыми делами.
Ингредиенты:
- 0,5 кг рыбного филе
- 5 картофелин
- 2 луковицы
- 1 помидор
- 100 г твердого сыра
- 2 столовые ложки соевого соуса
- 2 столовые ложки лимонного сока
- зелень
- сметана
- растительное масло
- сушеный розмарин
- сушеный тимьян
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Рыбное филе промыть холодной водой, обсушить, нарезать небольшими кусочками, сбрызнуть соевым соусом и лимонным соком, посолить, поперчить, приправить розмарином и тимьяном и оставить мариноваться на 30 минут.
Картофель и лук очистить. Картофель нарезать тонкими слайсами, лук – полукольцами, помидор – кружочками.
На дно смазанной растительным маслом формы выложить половину нормы картофеля, посолить, поперчить, покрыть половиной нормы лука и притрусить измельченной зеленью. На овощной подушке разложить замаринованное рыбное филе, покрыть его помидорами, затем слой оставшегося лука, на него – оставшийся картофель, посолить, поперчить, притрусить зеленью, полить сметаной и притрусить натертым на терке сыром.
Запекать 40-45 минут при 180°С.
На заметку
Если не удалось купить готовое рыбное филе, используйте любую морскую рыбу. В ней практически нет мелких костей и достаточно удалить лишь позвоночную кость.
Картофель выбирайте крахмалистый и нарезайте его тонкими кружочками, в таком случае он быстрее пропечется.
Любители майонеза могут им заменить сметану.
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