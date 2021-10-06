Рыба, запеченная с картофелем: быстрый рецепт

Очень удобны и особой популярностью пользуются рецепты, которые предполагают одновременное приготовление основного блюда и гарнира.

Рыба, запеченная с картофелем, – отличный выбор для обеда выходного дня. Это сытное блюдо, приготовление которого не требует особого труда и сноровки и займет от силы полтора часа вашего времени, большую часть из которого рыба будет находиться в духовке, а вы в этот самый момент сможете заниматься другими полезными или любимыми делами.

Ингредиенты:

0,5 кг рыбного филе

5 картофелин

2 луковицы

1 помидор

100 г твердого сыра

2 столовые ложки соевого соуса

2 столовые ложки лимонного сока

зелень

сметана

растительное масло

сушеный розмарин

сушеный тимьян

черный молотый перец

соль

Приготовление

Рыбное филе промыть холодной водой, обсушить, нарезать небольшими кусочками, сбрызнуть соевым соусом и лимонным соком, посолить, поперчить, приправить розмарином и тимьяном и оставить мариноваться на 30 минут.

Картофель и лук очистить. Картофель нарезать тонкими слайсами, лук – полукольцами, помидор – кружочками.

На дно смазанной растительным маслом формы выложить половину нормы картофеля, посолить, поперчить, покрыть половиной нормы лука и притрусить измельченной зеленью. На овощной подушке разложить замаринованное рыбное филе, покрыть его помидорами, затем слой оставшегося лука, на него – оставшийся картофель, посолить, поперчить, притрусить зеленью, полить сметаной и притрусить натертым на терке сыром.

Запекать 40-45 минут при 180°С.

На заметку

Если не удалось купить готовое рыбное филе, используйте любую морскую рыбу. В ней практически нет мелких костей и достаточно удалить лишь позвоночную кость.

Картофель выбирайте крахмалистый и нарезайте его тонкими кружочками, в таком случае он быстрее пропечется.

Любители майонеза могут им заменить сметану.

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