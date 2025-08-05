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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

Рыба запеченная с цветной капустой сыром и помидорами: рецепт полезного блюда

Это аппетитное блюдо, которое удивит ваших родных и украсит даже праздничный стол.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
96 ккал
Рыба запеченная с цветной капустой сыром и помидорами

Рыба запеченная с цветной капустой сыром и помидорами / © Credits

Кусочек цветной капусты, нежная рыбка, ароматный лук, помидор, все под сырной золотистой корочкой. Что может быть вкуснее?

Ингредиенты

минтай филе
700 г
капуста цветная
500 г
сыр твердый
200 г
лук репчатый
1 шт.
помидор
1-2 шт.
сметана 20%
80 г
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Рыбу помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки.

  2. Капусту нарежьте толщиной 1-1,5 сантиметра, затем каждый кусочек еще пополам.

  3. Помидор нарежьте кружками.

  4. Лук очистите и нарежьте кольцами.

  5. Сыр натрите на мелкую терку и разделите на две части.

  6. Форму для запекания смажьте растительным маслом.

  7. Выложите кусочки капусты, поперчите, посолите, посыпьте сыром. На капусту — рыбу, опять посолите, поперчите, на рыбу — кольца лука, затем помидоры, смажьте сметаной и посыпьте оставшимся сыром.

  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Сыр используйте любой.

  • Рыбу используйте любую, главное, чтобы в ней не было костей.

  • Сметану можно заменить майонезом.

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