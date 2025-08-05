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Рыба запеченная с цветной капустой сыром и помидорами: рецепт полезного блюда
Это аппетитное блюдо, которое удивит ваших родных и украсит даже праздничный стол.
Кусочек цветной капусты, нежная рыбка, ароматный лук, помидор, все под сырной золотистой корочкой. Что может быть вкуснее?
Ингредиенты
- минтай филе
- 700 г
- капуста цветная
- 500 г
- сыр твердый
- 200 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- помидор
- 1-2 шт.
- сметана 20%
- 80 г
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Рыбу помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки.
Капусту нарежьте толщиной 1-1,5 сантиметра, затем каждый кусочек еще пополам.
Помидор нарежьте кружками.
Лук очистите и нарежьте кольцами.
Сыр натрите на мелкую терку и разделите на две части.
Форму для запекания смажьте растительным маслом.
Выложите кусочки капусты, поперчите, посолите, посыпьте сыром. На капусту — рыбу, опять посолите, поперчите, на рыбу — кольца лука, затем помидоры, смажьте сметаной и посыпьте оставшимся сыром.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистой корочки.
Советы:
Сыр используйте любой.
Рыбу используйте любую, главное, чтобы в ней не было костей.
Сметану можно заменить майонезом.