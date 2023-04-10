Рыбная запеканка с овощами и сыром: рецепт полезного ужина

Для рыбной запеканки можно использовать любую рыбу: хек, треску, минтай или красную рыбу. Сочная, в меру соленая запеканка из рыбы – это легкий и полезный ужин для всей семьи.

Сочетание рыбы и овощей получается необычным благодаря сливочно-яичной заливке.

Ингредиенты

рыбное филе – 500 г

яйца – 3 шт.

лук репчатый – 1 шт.

сметана – 150 г

сыр твердый – 100 г

помидор свежий – 1 шт.

перец черный молотый

соль

масло растительное – 1 ст. л. (для смазывания формы)

Приготовление

Очищенный лук нарежьте тонкими полукольцами. Твердый сыр натрите на крупной терке. Филе рыбы нарежьте небольшими кусочками. Помидоры нарежьте кольцами.

Форму для запекания смажьте растительным маслом. На дно выложите лук, рыбу плотно выложите кусочками друг к другу. Посолите, поперчите. Сверху равномерно выложите натертый сыр.

Соедините в миске яйца, сметану, соль, перец. Венчиком перемешайте.

Залейте рыбу в форме яично-сметанной смесью, равномерно распределите ее по форме. Помидоры разложите по поверхности запеканки. Поставьте рыбу в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут. Заливка на блюде станет плотной, на поверхности образуется золотистая корочка. Блюдо готово.

Советы

Можно использовать помидоры черри.

Блюдо можно посыпать зеленью.

Солить рыбу нужно перед самой отправкой в духовку, иначе она пустит сок и будет жесткой.

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