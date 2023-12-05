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Рыбное филе в хрустящем кляре: простой рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
312
Время на прочтение
1 мин
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Рыбное филе в хрустящем кляре: простой рецепт

Рыбное филе в хрустящем кляре / Фото: Credits

Для приготовления рыбы в кляре вам понадобится чуть больше времени, чем просто пожарить рыбу, но результат вас удивит.

Для того чтобы получился хрустящий и нежный кляр кусочки филе необходимо обвалять в муке и только потом уже опускать в тесто.

Ингредиенты:

  • филе морской рыбы – 400 гр;
  • перец черный молотый;
  • соль.

Для кляра:

  • вода – 100 мл;
  • яйцо (желток+белок) – 1 шт;
  • мука – 60 гр;
  • крахмал – 30 гр;
  • разрыхлитель – 5 г;
  • куркума – 1/3 чл;
  • соль – 1/3 чл.

Для панировки:

  • мука – 70 гр;
  • растительное масло – для жарки.

Приготовление

Филе рыбы нарежьте небольшими кусочками. Посолите и поперчите.

Для кляра: в миску всыпьте муку, крахмал, разрыхлитель и перемешайте. Добавьте куркуму и желток яйца. Постепенно вливайте воду и перемешивайте венчиком. В белок всыпьте щепотку соли и взбейте венчиком до легкой пены. Добавьте белок в тесто и снова все перемешайте.

В отдельную посуду всыпьте муку для панировки.

Кусочки рыбы панируйте в муке, слегка стряхивайте муку и окунайте в кляр.

Выкладывайте филе на сковороду с разогретым растительным маслом и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки.

Советы: 

Филе рыбы используйте любое.

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Дата публикации
Просмотры
312
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