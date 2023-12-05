Рыбное филе в хрустящем кляре: простой рецепт

Для приготовления рыбы в кляре вам понадобится чуть больше времени, чем просто пожарить рыбу, но результат вас удивит.

Для того чтобы получился хрустящий и нежный кляр кусочки филе необходимо обвалять в муке и только потом уже опускать в тесто.

Ингредиенты:

филе морской рыбы – 400 гр;

перец черный молотый;

соль.

Для кляра:

вода – 100 мл;

яйцо (желток+белок) – 1 шт;

мука – 60 гр;

крахмал – 30 гр;

разрыхлитель – 5 г;

куркума – 1/3 чл;

соль – 1/3 чл.

Для панировки:

мука – 70 гр;

растительное масло – для жарки.

Приготовление

Филе рыбы нарежьте небольшими кусочками. Посолите и поперчите.

Для кляра: в миску всыпьте муку, крахмал, разрыхлитель и перемешайте. Добавьте куркуму и желток яйца. Постепенно вливайте воду и перемешивайте венчиком. В белок всыпьте щепотку соли и взбейте венчиком до легкой пены. Добавьте белок в тесто и снова все перемешайте.

В отдельную посуду всыпьте муку для панировки.

Кусочки рыбы панируйте в муке, слегка стряхивайте муку и окунайте в кляр.

Выкладывайте филе на сковороду с разогретым растительным маслом и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки.

Советы:

Филе рыбы используйте любое.

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