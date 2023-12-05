Рыбное филе в хрустящем кляре: простой рецепт

Для приготовления рыбы в кляре вам понадобится чуть больше времени, чем просто пожарить рыбу, но результат вас удивит.
Для того чтобы получился хрустящий и нежный кляр кусочки филе необходимо обвалять в муке и только потом уже опускать в тесто.
Ингредиенты:
- филе морской рыбы – 400 гр;
- перец черный молотый;
- соль.
Для кляра:
- вода – 100 мл;
- яйцо (желток+белок) – 1 шт;
- мука – 60 гр;
- крахмал – 30 гр;
- разрыхлитель – 5 г;
- куркума – 1/3 чл;
- соль – 1/3 чл.
Для панировки:
- мука – 70 гр;
- растительное масло – для жарки.
Приготовление
Филе рыбы нарежьте небольшими кусочками. Посолите и поперчите.
Для кляра: в миску всыпьте муку, крахмал, разрыхлитель и перемешайте. Добавьте куркуму и желток яйца. Постепенно вливайте воду и перемешивайте венчиком. В белок всыпьте щепотку соли и взбейте венчиком до легкой пены. Добавьте белок в тесто и снова все перемешайте.
В отдельную посуду всыпьте муку для панировки.
Кусочки рыбы панируйте в муке, слегка стряхивайте муку и окунайте в кляр.
Выкладывайте филе на сковороду с разогретым растительным маслом и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки.
Советы:
Филе рыбы используйте любое.
Читайте также: