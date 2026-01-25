ТСН в социальных сетях

Рецепты
87
1 мин

Рыбное суфле с манкой: рецепт нежного диетичного блюда

Нежное, воздушное рыбное филе готовится очень просто и понравится не только детям, но и всем членам семьи.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
50 минут
143 ккал
Рыбное суфле с манкой

Рыбное суфле с манкой / © Credits

Используйте любую рыбу на ваш вкус, но главное, чтобы она была без мелких костей.

Ингредиенты

филе хека
500 г
молоко
80 мл
яйца куриные
2 шт.
манная крупа
1,5 ч.
масло сливочное
1 ст. л.
лук репчатый
1 шт.
соль
растительное масло.

  1. Филе хека промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на небольшие кусочки.

  2. Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.

  3. В миску выложите филе хека, лук, яйца, манную крупу, растопленное сливочное масло, молоко, соль и пробейте блендером до однородной массы.

  4. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите рыбную массу и разровняйте ее.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут до золотистой корочки. Готовое суфле выньте из формы и нарежьте на порционные кусочки.

Советы:

  • Молоко используйте любой жирности.

