Рыбное суфле с манкой: рецепт нежного диетичного блюда
Нежное, воздушное рыбное филе готовится очень просто и понравится не только детям, но и всем членам семьи.
Используйте любую рыбу на ваш вкус, но главное, чтобы она была без мелких костей.
Ингредиенты
- филе хека
- 500 г
- молоко
- 80 мл
- яйца куриные
- 2 шт.
- манная крупа
- 1,5 ч.
- масло сливочное
- 1 ст. л.
- лук репчатый
- 1 шт.
- соль
-
- растительное масло.
-
Филе хека промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на небольшие кусочки.
Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.
В миску выложите филе хека, лук, яйца, манную крупу, растопленное сливочное масло, молоко, соль и пробейте блендером до однородной массы.
Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите рыбную массу и разровняйте ее.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут до золотистой корочки. Готовое суфле выньте из формы и нарежьте на порционные кусочки.
Советы:
Молоко используйте любой жирности.