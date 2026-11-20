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Рыбные котлеты из консервов и картофеля: оригинальный бюджетный рецепт
Из самых простых продуктов приготовьте вкусное и сытное блюдо. Это отличный вариант накормить семью быстрым ужином или обедом.
Котлеты получаются вкусными, как в горячем, так и в холодном виде. Подайте с легким овощным салатом, квашеной капустой или маринованными огурчиками.
Ингредиенты
- рыбные консервы (сайра, скумбрия, сардины)
- 1 банка
- картофель
- 3 шт.
- яйца куриные
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- манная крупа
- 2 ст. л.
- панировочные сухари
- 1,5 ст. л.
- растительное масло
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- перец черный молотый
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- соль
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Очистите картофель, вымойте, нарежьте на кусочки, залейте водой, доведите до кипения, посолите и варите 15-20 минут до мягкости, затем воду слейте, разомните его в пюре и слегка остудите.
Лук очистите, и нарежьте мелкими кубиками.
С консервов слейте лишнюю жидкость и разомните рыбу вилкой.
В миске соедините картофельное пюре, рыбные консервы, лук, яйцо, манную крупу, добавьте перец черный молотый, соль и тщательно перемешайте до однородной массы.
Влажными руками сформируйте небольшие котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях.
Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте котлеты на среднем огне, с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
Если в консервах имеются крупные кости, удалите их.