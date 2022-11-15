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Рыбные котлеты с начинкой: простой рецепт полезного блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
297
Время на прочтение
2 мин
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Рыбные котлеты с начинкой: простой рецепт полезного блюда

Фото: Credits

Котлеты, приготовленные таким образом, получаются очень вкусными и сытными. В их составе есть множество полезных микроэлементов, которые просто необходимы нашему организму.

Пожалуй, каждый человек, который включает рыбу в свой рацион, знает, что это не только вкусно, но и очень полезно. Это огромный источник витаминов, микроэлементов, благоприятно влияющих на человеческий организм. В общем, все виды рыбы полезны для здоровья, так что для приготовления можете выбрать любую морскую рыбу.

Ингредиенты:

  • рыбное филе – 500 г
  • свежее сало – 50 г
  • яйца – 4 шт.
  • лук – 2шт.
  • булка без корочки – 2 куска
  • молотые сухари – 2 ст. л.
  • чеснок – 1зубок
  • черный молотый перец – по вкусу
  • мускатный орех – по вкусу
  • растительное масло

Приготовление

Рыбу перекрутить на мясорубке вместе с булкой и салом, посолить, поперчить, добавить одно куриное яйцо, мускатный орех и чеснок. Три яйца сварить вкрутую и порубить. Лук порезать кубиками и спассеровать на растительном масле. Соединить яйца и лук, перемешать.

Мокрыми руками из фарша сформировать шарик и прижать его ладонью, чтобы он стал плоским. В центре сделайте углубление, положите туда чуть-чуть начинки из лука и яиц. Соедините края, чтобы вышла котлета. Обваляйте в сухарях.

На сковороде разогрейте подсолнечное масло: поджарьте котлеты до полной готовности. Делать это нужно на небольшом огне. Готовыми котлетами считаются тогда, когда с обеих сторон появится аппетитная, румяная корочка.

Советы в приготовлении

  • Чтобы фарш не приставал к рукам, ладони нужно смочить водой.
  • Для приготовления фарша можно взять филе любой рыбы.
  • При создании котлет следует брать столько фарша, чтобы в него было легко завернуть начинку.

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Дата публикации
Просмотры
297
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