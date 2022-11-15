Рыбные котлеты с начинкой: простой рецепт полезного блюда

Котлеты, приготовленные таким образом, получаются очень вкусными и сытными. В их составе есть множество полезных микроэлементов, которые просто необходимы нашему организму.

Пожалуй, каждый человек, который включает рыбу в свой рацион, знает, что это не только вкусно, но и очень полезно. Это огромный источник витаминов, микроэлементов, благоприятно влияющих на человеческий организм. В общем, все виды рыбы полезны для здоровья, так что для приготовления можете выбрать любую морскую рыбу.

Ингредиенты:

рыбное филе – 500 г

свежее сало – 50 г

яйца – 4 шт.

лук – 2шт.

булка без корочки – 2 куска

молотые сухари – 2 ст. л.

чеснок – 1зубок

черный молотый перец – по вкусу

мускатный орех – по вкусу

растительное масло

Приготовление

Рыбу перекрутить на мясорубке вместе с булкой и салом, посолить, поперчить, добавить одно куриное яйцо, мускатный орех и чеснок. Три яйца сварить вкрутую и порубить. Лук порезать кубиками и спассеровать на растительном масле. Соединить яйца и лук, перемешать.

Мокрыми руками из фарша сформировать шарик и прижать его ладонью, чтобы он стал плоским. В центре сделайте углубление, положите туда чуть-чуть начинки из лука и яиц. Соедините края, чтобы вышла котлета. Обваляйте в сухарях.

На сковороде разогрейте подсолнечное масло: поджарьте котлеты до полной готовности. Делать это нужно на небольшом огне. Готовыми котлетами считаются тогда, когда с обеих сторон появится аппетитная, румяная корочка.

Советы в приготовлении

Чтобы фарш не приставал к рукам, ладони нужно смочить водой.

Для приготовления фарша можно взять филе любой рыбы.

При создании котлет следует брать столько фарша, чтобы в него было легко завернуть начинку.

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