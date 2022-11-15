Рыбные котлеты с начинкой: простой рецепт полезного блюда

Котлеты, приготовленные таким образом, получаются очень вкусными и сытными. В их составе есть множество полезных микроэлементов, которые просто необходимы нашему организму.
Пожалуй, каждый человек, который включает рыбу в свой рацион, знает, что это не только вкусно, но и очень полезно. Это огромный источник витаминов, микроэлементов, благоприятно влияющих на человеческий организм. В общем, все виды рыбы полезны для здоровья, так что для приготовления можете выбрать любую морскую рыбу.
Ингредиенты:
- рыбное филе – 500 г
- свежее сало – 50 г
- яйца – 4 шт.
- лук – 2шт.
- булка без корочки – 2 куска
- молотые сухари – 2 ст. л.
- чеснок – 1зубок
- черный молотый перец – по вкусу
- мускатный орех – по вкусу
- растительное масло
Приготовление
Рыбу перекрутить на мясорубке вместе с булкой и салом, посолить, поперчить, добавить одно куриное яйцо, мускатный орех и чеснок. Три яйца сварить вкрутую и порубить. Лук порезать кубиками и спассеровать на растительном масле. Соединить яйца и лук, перемешать.
Мокрыми руками из фарша сформировать шарик и прижать его ладонью, чтобы он стал плоским. В центре сделайте углубление, положите туда чуть-чуть начинки из лука и яиц. Соедините края, чтобы вышла котлета. Обваляйте в сухарях.
На сковороде разогрейте подсолнечное масло: поджарьте котлеты до полной готовности. Делать это нужно на небольшом огне. Готовыми котлетами считаются тогда, когда с обеих сторон появится аппетитная, румяная корочка.
Советы в приготовлении
- Чтобы фарш не приставал к рукам, ладони нужно смочить водой.
- Для приготовления фарша можно взять филе любой рыбы.
- При создании котлет следует брать столько фарша, чтобы в него было легко завернуть начинку.
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