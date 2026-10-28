ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
111
Время на прочтение
1 мин

Рыбные маффины в духовке: рецепт блюда, короторое может заменить котлеты

Рыбные маффины — это альтернатива привычным рыбным котлетам. Для приготовления используйте филе любой рыбы.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Рыбные маффины в духовке

Рыбные маффины в духовке / © Credits

Получаются диетическими, воздушными с аппетитной, золотистой корочкой. Их удобно брать с собой на работу или давать детям в школу, в качестве полезного перекуса.

Ингредиенты

филе хека
500 г
куриные яйца
2 шт.
сметана
2 ст. л.
манная крупа
1 ст. л. (с горкой)
твердый сыр
100 г
сливочное масло (растопленное)
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка)

  1. Промойте рыбное филе, обсушите бумажным полотенцем и слегка измельчите в блендере.

  2. Мелко нарежьте зелень.

  3. Натрите на мелкой терке твердый сыр и разделите на две части.

  4. В миске смешайте рыбный фарш, яйца, сметану, манную крупу, сливочное масло и оставьте на 10-15 минут. Добавьте сыр, зелень, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.

  5. Разложите массу по силиконовым формочкам, заполняя их до самого верха, посыпьте оставшимся сыром и переложите на противень.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie