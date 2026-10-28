Рыбные маффины в духовке: рецепт блюда, короторое может заменить котлеты

Получаются диетическими, воздушными с аппетитной, золотистой корочкой. Их удобно брать с собой на работу или давать детям в школу, в качестве полезного перекуса.

Промойте рыбное филе, обсушите бумажным полотенцем и слегка измельчите в блендере.

Мелко нарежьте зелень.

Натрите на мелкой терке твердый сыр и разделите на две части.

В миске смешайте рыбный фарш, яйца, сметану, манную крупу, сливочное масло и оставьте на 10-15 минут. Добавьте сыр, зелень, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.

Разложите массу по силиконовым формочкам, заполняя их до самого верха, посыпьте оставшимся сыром и переложите на противень.