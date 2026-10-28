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Рыбные маффины в духовке: рецепт блюда, короторое может заменить котлеты
Рыбные маффины — это альтернатива привычным рыбным котлетам. Для приготовления используйте филе любой рыбы.
Получаются диетическими, воздушными с аппетитной, золотистой корочкой. Их удобно брать с собой на работу или давать детям в школу, в качестве полезного перекуса.
Ингредиенты
- филе хека
- 500 г
- куриные яйца
- 2 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- манная крупа
- 1 ст. л. (с горкой)
- твердый сыр
- 100 г
- сливочное масло (растопленное)
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень (укроп, петрушка)
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Промойте рыбное филе, обсушите бумажным полотенцем и слегка измельчите в блендере.
Мелко нарежьте зелень.
Натрите на мелкой терке твердый сыр и разделите на две части.
В миске смешайте рыбный фарш, яйца, сметану, манную крупу, сливочное масло и оставьте на 10-15 минут. Добавьте сыр, зелень, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.
Разложите массу по силиконовым формочкам, заполняя их до самого верха, посыпьте оставшимся сыром и переложите на противень.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.
Советы:
Сметану используйте любой жирности.