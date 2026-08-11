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Рыбные рулетики из хека: рецепт блюда, которое можно подавать горячим и холодным
Приготовьте простое, полезное и очень вкусное блюдо — это рулетики из хека с сочной, ароматной, сырной начинкой.
Подайте в горячем виде на второе или в качестве холодной закуски к праздничному столу.
Ингредиенты
- филе хека
- 1 кг
- твердый сыр
- 150 г
- сливочное масло
- 50 г
- укроп свежий
- 1 пучок
- специи для рыбы
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- перец черный молотый
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- соль
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Хек разморозьте при комнатной температуре, промойте и обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте на порционные продольные полоски.
Посыпьте специями, перцем черным молотым и солью.
Сыр натрите на мелкую терку.
Укроп промойте, обсушите и мелко нарежьте.
В миске соедините сыр, мягкое сливочное масло, укроп, соль и хорошо перемешайте.
На край каждого рыбного филе выложите чайную ложку сырной начинки и плотно заверните в рулетики.
Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистой корочки.
Советы:
Рулетики можно закрепить деревянной шпажкой или зубочисткой.