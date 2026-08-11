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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
201
Время на прочтение
1 мин

Рыбные рулетики из хека: рецепт блюда, которое можно подавать горячим и холодным

Приготовьте простое, полезное и очень вкусное блюдо — это рулетики из хека с сочной, ароматной, сырной начинкой.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
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Рыбные рулетики из хека

Рыбные рулетики из хека / © Credits

Подайте в горячем виде на второе или в качестве холодной закуски к праздничному столу.

Ингредиенты

филе хека
1 кг
твердый сыр
150 г
сливочное масло
50 г
укроп свежий
1 пучок
специи для рыбы
перец черный молотый
соль

  1. Хек разморозьте при комнатной температуре, промойте и обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте на порционные продольные полоски.

  2. Посыпьте специями, перцем черным молотым и солью.

  3. Сыр натрите на мелкую терку.

  4. Укроп промойте, обсушите и мелко нарежьте.

  5. В миске соедините сыр, мягкое сливочное масло, укроп, соль и хорошо перемешайте.

  6. На край каждого рыбного филе выложите чайную ложку сырной начинки и плотно заверните в рулетики.

  7. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Рулетики можно закрепить деревянной шпажкой или зубочисткой.

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