ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
17
Время на прочтение
1 мин

Рыбные рулетики из салаки: бюджетный рецепт

Эти рыбные рулетики, приготовленные из самой недорогой рыбы, удивят вас и ваших родных своей простотой и вкусом.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
219 ккал
Рыбные рулетики из салаки

Рыбные рулетики из салаки / © Credits

Для начинки используем обжаренный лук с морковью и грибами. Овощи отлично сочетаются с рыбой. Блюдо вкусное как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты

салака
1 кг
твердый сыр
70 г
шампиньоны
100 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
лимонный сок
1,5 ст. л.
сметана
1,5 ст. л.
зелень петрушки
2 веточки
растительное масло
1 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Салаку разморозьте при комнатной температуре. Отрежьте голову, удалите внутренности, хорошо промойте внутри, разрежьте вдоль хребта и выньте его. Каждую половинку филе посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком.

  2. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на мелкой терке.

  3. Грибы промойте и мелко нарежьте на кубики.

  4. Твердый сыр натрите на мелкую терку.

  5. Петрушку промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.

  6. Для начинки:

  7. В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь, грибы, добавьте соль, перец черный молотый и обжарьте 5-7 минут. Слегка остудите, добавьте твердый сыр, петрушку и перемешайте.

  8. На внутреннюю сторону рыбки выложите начинку, сверните рулетиком и закрепите зубочисткой.

  9. Выложите рыбные рулетики в форму для запекания, застеленной пергаментной бумагой, и смажьте их сверху сметаной.

  10. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета. Достаньте из духовки и аккуратно удалите зубочистки.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

Дата публикации
Количество просмотров
17
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie