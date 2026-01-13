- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 17
- Время на прочтение
- 1 мин
Рыбные рулетики из салаки: бюджетный рецепт
Эти рыбные рулетики, приготовленные из самой недорогой рыбы, удивят вас и ваших родных своей простотой и вкусом.
Для начинки используем обжаренный лук с морковью и грибами. Овощи отлично сочетаются с рыбой. Блюдо вкусное как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты
- салака
- 1 кг
- твердый сыр
- 70 г
- шампиньоны
- 100 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лимонный сок
- 1,5 ст. л.
- сметана
- 1,5 ст. л.
- зелень петрушки
- 2 веточки
- растительное масло
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Салаку разморозьте при комнатной температуре. Отрежьте голову, удалите внутренности, хорошо промойте внутри, разрежьте вдоль хребта и выньте его. Каждую половинку филе посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком.
Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на мелкой терке.
Грибы промойте и мелко нарежьте на кубики.
Твердый сыр натрите на мелкую терку.
Петрушку промойте, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.
Для начинки:
В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь, грибы, добавьте соль, перец черный молотый и обжарьте 5-7 минут. Слегка остудите, добавьте твердый сыр, петрушку и перемешайте.
На внутреннюю сторону рыбки выложите начинку, сверните рулетиком и закрепите зубочисткой.
Выложите рыбные рулетики в форму для запекания, застеленной пергаментной бумагой, и смажьте их сверху сметаной.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета. Достаньте из духовки и аккуратно удалите зубочистки.
Советы:
Сметану используйте любой жирности.