Рыбные рулетики с овощами в духовке,: рецепт эффектного горячего

Рыбные рулетики с овощами в духовке / © Credits

Внутри нежного рыбного филе сочная начинка из моркови, перца болгарского, лука и помидоров.

Филе рыбы промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте вдоль на длинные полоски, чтобы при сворачивании получились небольшие рулетики. Рыбу посыпьте приправой, посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком.

Лук, морковь очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупную терку.

У перца болгарского удалите плодоножку, семена и нарежьте соломкой.

У помидоров удалите шкурку и нарежьте на средние кубики.

Чеснок очистите и измельчите.

В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок, морковь, перец болгарский и обжарьте пять минут, добавьте помидоры и обжарьте еще на медленном огне 5-7 минут.

На рабочую поверхность выложите филе минтая, кожей вниз, на широкий край рыбы положите немного овощной начинки, сверните в рулетик и заколите деревянной зубочисткой.

На дно формы, смазанной растительным маслом, выложите оставшиеся овощи, затем рыбные рулетики, а сверху разложите кусочки сливочного масла.