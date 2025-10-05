ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
35
Время на прочтение
1 мин

Рыбные рулетики с овощами в духовке,: рецепт эффектного горячего

Рыбные рулетики с овощами — это красивое, праздничное блюдо, которое украсит любой праздничный стол.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
162 ккал
Рыбные рулетики с овощами в духовке

Рыбные рулетики с овощами в духовке / © Credits

Внутри нежного рыбного филе сочная начинка из моркови, перца болгарского, лука и помидоров.

Ингредиенты

филе минтая
600 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
перец болгарский (красный)
1 шт.
помидоры
2 шт.
чеснок
1 зубчик
приправа для рыбы
0,5 ч. л.
лимонный сок
1 ст. л.
масло сливочное
30 г
масло растительное
1 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Филе рыбы промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте вдоль на длинные полоски, чтобы при сворачивании получились небольшие рулетики. Рыбу посыпьте приправой, посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком.

  2. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупную терку.

  3. У перца болгарского удалите плодоножку, семена и нарежьте соломкой.

  4. У помидоров удалите шкурку и нарежьте на средние кубики.

  5. Чеснок очистите и измельчите.

  6. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок, морковь, перец болгарский и обжарьте пять минут, добавьте помидоры и обжарьте еще на медленном огне 5-7 минут.

  7. На рабочую поверхность выложите филе минтая, кожей вниз, на широкий край рыбы положите немного овощной начинки, сверните в рулетик и заколите деревянной зубочисткой.

  8. На дно формы, смазанной растительным маслом, выложите оставшиеся овощи, затем рыбные рулетики, а сверху разложите кусочки сливочного масла.

  9. Запекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 25 минут. Перед подачей выньте зубочистки из рыбных рулетиков.

Советы:

  • Рыбу используйте любую, без костей.

