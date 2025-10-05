- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 1 мин
Рыбные рулетики с овощами в духовке,: рецепт эффектного горячего
Рыбные рулетики с овощами — это красивое, праздничное блюдо, которое украсит любой праздничный стол.
Внутри нежного рыбного филе сочная начинка из моркови, перца болгарского, лука и помидоров.
Ингредиенты
- филе минтая
- 600 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- перец болгарский (красный)
- 1 шт.
- помидоры
- 2 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- приправа для рыбы
- 0,5 ч. л.
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- масло сливочное
- 30 г
- масло растительное
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Филе рыбы промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте вдоль на длинные полоски, чтобы при сворачивании получились небольшие рулетики. Рыбу посыпьте приправой, посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком.
Лук, морковь очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупную терку.
У перца болгарского удалите плодоножку, семена и нарежьте соломкой.
У помидоров удалите шкурку и нарежьте на средние кубики.
Чеснок очистите и измельчите.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок, морковь, перец болгарский и обжарьте пять минут, добавьте помидоры и обжарьте еще на медленном огне 5-7 минут.
На рабочую поверхность выложите филе минтая, кожей вниз, на широкий край рыбы положите немного овощной начинки, сверните в рулетик и заколите деревянной зубочисткой.
На дно формы, смазанной растительным маслом, выложите оставшиеся овощи, затем рыбные рулетики, а сверху разложите кусочки сливочного масла.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 25 минут. Перед подачей выньте зубочистки из рыбных рулетиков.
Советы:
Рыбу используйте любую, без костей.