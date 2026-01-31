Рыбные шарики с сырной начинкой / © Credits

Фудблогер Amelie рассказала о рецепте нежных рыбных шариков с тягучей сырной начинкой — блюда, которое сочетает французскую элегантность, домашний комфорт и современный подход к здоровому питанию. Этот рецепт привлекает внимание, ведь вместо жарки во фритюре — запекание, вместо тяжелого кляра — нежная картофельно-рыбная основа, а вместо банальности — неожиданная сырная серединка.

Ингредиенты филе белой рыбы (без костей) 300 г картофель 300 г яйца 1 шт. измельченный зеленый лук или петрушка цедра ½ лимона миндальная мука 2 ст. л. мед 1 ч. л чёрный перец моцарелла масло

Приготовление

Картофель отварите или приготовьте на пару до мягкости. Рыбу приготовьте на пару или в духовке: заверните в пергамент, 10-15 мин при 180°C, до полной готовности. В миске разомните картофель вместе с рыбой. Добавьте яйцо, зелень, лимонную цедру, миндальную муку, мед и перец. Тщательно перемешайте до однородной, пластичной массы. Слегка смажьте руки растительным маслом. Возьмите немного массы, положите внутрь кубик моцареллы и сформируйте шарик. Повторите со всей смесью. Готовьте 10 мин при 200°C до золотистой корочки в аэрофритюре или на сковороде. обжаривайте на небольшом количестве масла и регулярно переворачивайте.

Подача

Лучше всего эти рыбные шарики вкусны горячими, когда сыр внутри еще тянется. Идеальное дополнение — лимонно-йогуртовый соус. Чтобы его приготовить, смешайте натуральный йогурт, немного лимонного сока и цедры, каплю меда и щепотку горчицы. Соус получается легким и прекрасно подчеркивает рыбный вкус.

Рыбные шарики с сырной сердцевиной — это пример того, как простые ингредиенты могут «изысканно звучать вместе». Полезная еда не должна быть скучной, а домашняя кухня вполне может иметь красивый вид и необыкновенный вкус.