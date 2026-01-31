- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 2 мин
Рыбные шарики с сырной начинкой — рецепт блюда, которое хочется готовить снова и снова
Рыба все чаще появляется в меню тех, кто стремится к балансу между вкусом и пользой. Она легкая, питательная и универсальная, но только при условии правильного приготовления.
Фудблогер Amelie рассказала о рецепте нежных рыбных шариков с тягучей сырной начинкой — блюда, которое сочетает французскую элегантность, домашний комфорт и современный подход к здоровому питанию. Этот рецепт привлекает внимание, ведь вместо жарки во фритюре — запекание, вместо тяжелого кляра — нежная картофельно-рыбная основа, а вместо банальности — неожиданная сырная серединка.
Ингредиенты
- филе белой рыбы (без костей)
- 300 г
- картофель
- 300 г
- яйца
- 1 шт.
- измельченный зеленый лук или петрушка
-
- цедра ½ лимона
-
- миндальная мука
- 2 ст. л.
- мед
- 1 ч. л
- чёрный перец
-
- моцарелла
-
- масло
-
Приготовление
Картофель отварите или приготовьте на пару до мягкости.
Рыбу приготовьте на пару или в духовке: заверните в пергамент, 10-15 мин при 180°C, до полной готовности.
В миске разомните картофель вместе с рыбой.
Добавьте яйцо, зелень, лимонную цедру, миндальную муку, мед и перец.
Тщательно перемешайте до однородной, пластичной массы.
Слегка смажьте руки растительным маслом.
Возьмите немного массы, положите внутрь кубик моцареллы и сформируйте шарик. Повторите со всей смесью.
Готовьте 10 мин при 200°C до золотистой корочки в аэрофритюре или на сковороде. обжаривайте на небольшом количестве масла и регулярно переворачивайте.
Подача
Лучше всего эти рыбные шарики вкусны горячими, когда сыр внутри еще тянется. Идеальное дополнение — лимонно-йогуртовый соус. Чтобы его приготовить, смешайте натуральный йогурт, немного лимонного сока и цедры, каплю меда и щепотку горчицы. Соус получается легким и прекрасно подчеркивает рыбный вкус.
Рыбные шарики с сырной сердцевиной — это пример того, как простые ингредиенты могут «изысканно звучать вместе». Полезная еда не должна быть скучной, а домашняя кухня вполне может иметь красивый вид и необыкновенный вкус.