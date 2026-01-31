ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
122
Время на прочтение
2 мин

Рыбные шарики с сырной начинкой — рецепт блюда, которое хочется готовить снова и снова

Рыба все чаще появляется в меню тех, кто стремится к балансу между вкусом и пользой. Она легкая, питательная и универсальная, но только при условии правильного приготовления.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
155 ккал
Рыбные шарики с сырной начинкой

Рыбные шарики с сырной начинкой / © Credits

Фудблогер Amelie рассказала о рецепте нежных рыбных шариков с тягучей сырной начинкой — блюда, которое сочетает французскую элегантность, домашний комфорт и современный подход к здоровому питанию. Этот рецепт привлекает внимание, ведь вместо жарки во фритюре — запекание, вместо тяжелого кляра — нежная картофельно-рыбная основа, а вместо банальности — неожиданная сырная серединка.

Ингредиенты

филе белой рыбы (без костей)
300 г
картофель
300 г
яйца
1 шт.
измельченный зеленый лук или петрушка
цедра ½ лимона
миндальная мука
2 ст. л.
мед
1 ч. л
чёрный перец
моцарелла
масло

Приготовление

  1. Картофель отварите или приготовьте на пару до мягкости.

  2. Рыбу приготовьте на пару или в духовке: заверните в пергамент, 10-15 мин при 180°C, до полной готовности.

  3. В миске разомните картофель вместе с рыбой.

  4. Добавьте яйцо, зелень, лимонную цедру, миндальную муку, мед и перец.

  5. Тщательно перемешайте до однородной, пластичной массы.

  6. Слегка смажьте руки растительным маслом.

  7. Возьмите немного массы, положите внутрь кубик моцареллы и сформируйте шарик. Повторите со всей смесью.

  8. Готовьте 10 мин при 200°C до золотистой корочки в аэрофритюре или на сковороде. обжаривайте на небольшом количестве масла и регулярно переворачивайте.

Подача

Лучше всего эти рыбные шарики вкусны горячими, когда сыр внутри еще тянется. Идеальное дополнение — лимонно-йогуртовый соус. Чтобы его приготовить, смешайте натуральный йогурт, немного лимонного сока и цедры, каплю меда и щепотку горчицы. Соус получается легким и прекрасно подчеркивает рыбный вкус.

Рыбные шарики с сырной сердцевиной — это пример того, как простые ингредиенты могут «изысканно звучать вместе». Полезная еда не должна быть скучной, а домашняя кухня вполне может иметь красивый вид и необыкновенный вкус.

Дата публикации
Количество просмотров
122
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie