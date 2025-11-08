ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
10
Время на прочтение
2 мин

Рыбный салат с кокосовым молоком: рецепт нежного и экзотического блюда

Это не просто салат — это путешествие на остров мечты, где свежая рыба встречает кремовый вкус кокоса, а лайм добавляет яркую цитрусовую свежесть.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Рыбный салат с кокосовым молоком instagram.com_ameliezen_

Рыбный салат с кокосовым молоком instagram.com_ameliezen_ / © Instagram

Французский фудблогер Amelie поделилась рецептом, который завоевывает сердца всех, кто его попробует. И результат на самом деле впечатляет. Салат из тунца и кокосового молока — блюдо, которое напоминает классический таитянский «poisson cru», но с французским шармом. Идеально подходит когда хочется легкого, но насыщенного вкусом обеда.

Секрет — в балансе вкусов: кислинка лайма «готовит» рыбу, кокосовое молоко добавляет бархатной текстуры, а свежие овощи создают идеальный контраст.

Ингредиенты

свежий тунец
500 г
морковь
1 шт.
помидоры
1-2 шт.
огурец
½ шт.
красный лук
½ шт.
лайм
2 шт.
кокосовое молоко
400 мл
шнитт-лук
соль
перец

Приготовление

  1. Нарежьте тунец мелкими кубиками и полейте соком лайма. Пока вы готовите овощи, он слегка «приготовится» от кислоты, но останется нежным и свежим.

  2. Измельчите помидоры, огурец, лук, натрите морковь, порубите шнитт-лук.

  3. В большой миске соедините овощи, тунца вместе с соком лайма, добавьте кокосовое молоко, соль и перец. Хорошо перемешайте, чтобы все вкусы соединились.

  4. Накройте миску пленкой и поставьте в холодильник минимум на 30 мин. Чем дольше салат настаивается, тем гармоничнее становится его вкус.

  5. Подавайте хорошо охлажденным отдельно или с порцией отварного риса.

Подача

Для эффектной подачи украсьте салат мелко нарезанной зеленью, ломтиками лайма или съедобными цветами. Такое блюдо потрясающе выглядит на праздничном столе или как легкий обед для выходного дня.

Советы

  • Если нет тунца, попробуйте филе дорадо или морского окуня, вкус будет немного мягче, но не менее изысканным.

  • Для пикантности можно добавить чили или каплю соевого соуса.

  • Не заменяйте лайм лимоном, именно лайм дает тот свежий, тропический аромат.

Рыбный салат с кокосовым молоком — это простота, изящество и польза в каждой ложке. Легкий, но сытный, он прекрасно освежает, заряжает энергией и создает настроение отпуска, даже посреди рабочей недели.

Дата публикации
Количество просмотров
10
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie