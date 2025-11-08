Рыбный салат с кокосовым молоком: рецепт нежного и экзотического блюда

Рыбный салат с кокосовым молоком instagram.com_ameliezen_ / © Instagram

Французский фудблогер Amelie поделилась рецептом, который завоевывает сердца всех, кто его попробует. И результат на самом деле впечатляет. Салат из тунца и кокосового молока — блюдо, которое напоминает классический таитянский «poisson cru», но с французским шармом. Идеально подходит когда хочется легкого, но насыщенного вкусом обеда.

Секрет — в балансе вкусов: кислинка лайма «готовит» рыбу, кокосовое молоко добавляет бархатной текстуры, а свежие овощи создают идеальный контраст.

Ингредиенты свежий тунец 500 г морковь 1 шт. помидоры 1-2 шт. огурец ½ шт. красный лук ½ шт. лайм 2 шт. кокосовое молоко 400 мл шнитт-лук соль перец

Приготовление

Нарежьте тунец мелкими кубиками и полейте соком лайма. Пока вы готовите овощи, он слегка «приготовится» от кислоты, но останется нежным и свежим. Измельчите помидоры, огурец, лук, натрите морковь, порубите шнитт-лук. В большой миске соедините овощи, тунца вместе с соком лайма, добавьте кокосовое молоко, соль и перец. Хорошо перемешайте, чтобы все вкусы соединились. Накройте миску пленкой и поставьте в холодильник минимум на 30 мин. Чем дольше салат настаивается, тем гармоничнее становится его вкус. Подавайте хорошо охлажденным отдельно или с порцией отварного риса.

Подача

Для эффектной подачи украсьте салат мелко нарезанной зеленью, ломтиками лайма или съедобными цветами. Такое блюдо потрясающе выглядит на праздничном столе или как легкий обед для выходного дня.

Советы

Если нет тунца, попробуйте филе дорадо или морского окуня, вкус будет немного мягче, но не менее изысканным.

Для пикантности можно добавить чили или каплю соевого соуса.

Не заменяйте лайм лимоном, именно лайм дает тот свежий, тропический аромат.

Рыбный салат с кокосовым молоком — это простота, изящество и польза в каждой ложке. Легкий, но сытный, он прекрасно освежает, заряжает энергией и создает настроение отпуска, даже посреди рабочей недели.