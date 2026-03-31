Рыбный суп с вермишелью: простой рецепт
Особенность приготовления рыбного супа в том, что готовится он с вермишелью, а рыбу можно использовать любую.
Блюдо получается легким, вкусным и сытным.
Ингредиенты
- филе хека
- 500 г
- вермишель мелкая
- 40 г
- картофель
- 3 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- масло растительное
- 2 шт.
- лавровый лист
- 1 шт.
- перец черный молотый
- соль
- зелень (петрушка, укроп)
- вода
- 1,5 л
Филе хека разморозьте, промойте и нарежьте на средние кусочки.
Картофель, лук, морковь очистите. Картофель нарежьте на небольшие кубики, лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на среднюю терку.
В кастрюлю влейте воду, выложите картофель, доведите до кипения и варите 15 минут.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь и обжарьте до мягкости.
Выложите рыбу в кастрюлю к картофелю, затем обжаренные овощи, лавровый лист, перец черный молотый, посолите, доведите до кипения и варите пять минут, затем добавьте вермишель и варите 2-4 минуты.
Снимите с огня, разлейте по тарелкам и посыпьте зеленью.
Советы:
По желанию добавьте в суп одну столовую ложку лимонного сока.