Рецепты
151
1 мин

Рыбный суп с вермишелью: простой рецепт

Особенность приготовления рыбного супа в том, что готовится он с вермишелью, а рыбу можно использовать любую.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
60 ккал
Блюдо получается легким, вкусным и сытным.

Ингредиенты

филе хека
500 г
вермишель мелкая
40 г
картофель
3 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
масло растительное
2 шт.
лавровый лист
1 шт.
перец черный молотый; соль;
зелень (петрушка, укроп)
вода
1,5 л

  1. Филе хека разморозьте, промойте и нарежьте на средние кусочки.

  2. Картофель, лук, морковь очистите. Картофель нарежьте на небольшие кубики, лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на среднюю терку.

  3. В кастрюлю влейте воду, выложите картофель, доведите до кипения и варите 15 минут.

  4. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь и обжарьте до мягкости.

  5. Выложите рыбу в кастрюлю к картофелю, затем обжаренные овощи, лавровый лист, перец черный молотый, посолите, доведите до кипения и варите пять минут, затем добавьте вермишель и варите 2-4 минуты.

  6. Снимите с огня, разлейте по тарелкам и посыпьте зеленью.

Советы:

По желанию добавьте в суп одну столовую ложку лимонного сока.

