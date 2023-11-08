С этим справится даже ребенок: как сделать розу из салями

Блоггерша Брук Клеркин ведет свой лайфстайл-блог в Instagram, где делится с подписчиками, которых больше 140 тысяч, событиями из своей жизни. Недавно она показала лайфхак, как красиво и легко сложить нарезку салями для фуршета в виде розы.