С этим справится даже ребенок: как сделать розу из салями

Блоггерша Брук Клеркин ведет свой лайфстайл-блог в Instagram, где делится с подписчиками, которых больше 140 тысяч, событиями из своей жизни. Недавно она показала лайфхак, как красиво и легко сложить нарезку салями для фуршета в виде розы.
- Подготовьте бокал для вина и нарезку салями.
- На краю бокала начните вешать кусочек за кусочком внахлест по кругу. Старайтесь делать это одинаковыми слоями, чтобы роза имела красивую форму и не распадалась потом.
- В конце, когда вы сложили все кусочки, осторожно переверните бокал с нарезкой на доску или тарелку для подачи и заберите бокал.
Этот способ хорош тем, что нарезку можно сложить компактно, что сэкономит место, доставать кусочки будет легко и при этом она будет иметь красивый вид.
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