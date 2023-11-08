Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

С этим справится даже ребенок: как сделать розу из салями

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
206
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
С этим справится даже ребенок: как сделать розу из салями

Роза с салями / Фото: Credits

Блоггерша Брук Клеркин ведет свой лайфстайл-блог в Instagram, где делится с подписчиками, которых больше 140 тысяч, событиями из своей жизни. Недавно она показала лайфхак, как красиво и легко сложить нарезку салями для фуршета в виде розы.

  1. Подготовьте бокал для вина и нарезку салями.
  2. На краю бокала начните вешать кусочек за кусочком внахлест по кругу. Старайтесь делать это одинаковыми слоями, чтобы роза имела красивую форму и не распадалась потом.
  3. В конце, когда вы сложили все кусочки, осторожно переверните бокал с нарезкой на доску или тарелку для подачи и заберите бокал.

Этот способ хорош тем, что нарезку можно сложить компактно, что сэкономит место, доставать кусочки будет легко и при этом она будет иметь красивый вид.

Читайте также:

Вкусные, питательные и легкие в приготовлении: рецепт сырных вафель с зеленью

Вкусные, питательные и легкие в приготовлении: рецепт сырных вафель с зеленью

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
206
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация