С секретным ингредиентом: рецепт ажурных блинов, которые не рвутся

Знаете ли вы, что нужно добавить в тесто для блинов, чтобы они получились ажурными и при этом не рвались? Достаточно будет всего трех столовых ложек.
Блины на кефире всегда получаются нежными и очень ажурными, а чтобы они были еще и с хрустящей корочкой, в тесто нужно добавить три столовых ложки водки. Вкуса алкоголя в готовом блюде вы не почувствуете, но ваши блины совершенно точно пропекутся намного лучше.
Ингредиенты
- кефир - 500 мл
- яйцо - 1 шт.
- вода (кипяток) - 100 мл
- мука - 1,5 стакана
- сода - 1 ч. л.
- сахар- 2 ст. л.
- масло растительное - 1 ст. л.
- водка - 3 ст. л.
Приготовление
Взбейте яйцо с сахаром и сразу же добавьте водку. Затем добавьте кефир, муку, соду, все перемешайте и оставьте постоять 10 минут. После этого вмешайте в тесто горячую воду и еще раз тщательно перемешайте.
После этого можете выпекать блины.
Блины обязательно нужно смазывать или поливать растопленным сливочным маслом.
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