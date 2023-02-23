С секретным ингредиентом: рецепт ажурных блинов, которые не рвутся

Знаете ли вы, что нужно добавить в тесто для блинов, чтобы они получились ажурными и при этом не рвались? Достаточно будет всего трех столовых ложек.

Блины на кефире всегда получаются нежными и очень ажурными, а чтобы они были еще и с хрустящей корочкой, в тесто нужно добавить три столовых ложки водки. Вкуса алкоголя в готовом блюде вы не почувствуете, но ваши блины совершенно точно пропекутся намного лучше.

Ингредиенты

кефир - 500 мл

яйцо - 1 шт.

вода (кипяток) - 100 мл

мука - 1,5 стакана

сода - 1 ч. л.

сахар- 2 ст. л.

масло растительное - 1 ст. л.

водка - 3 ст. л.

Приготовление

Взбейте яйцо с сахаром и сразу же добавьте водку. Затем добавьте кефир, муку, соду, все перемешайте и оставьте постоять 10 минут. После этого вмешайте в тесто горячую воду и еще раз тщательно перемешайте.

После этого можете выпекать блины.

Блины обязательно нужно смазывать или поливать растопленным сливочным маслом.

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