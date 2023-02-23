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С секретным ингредиентом: рецепт ажурных блинов, которые не рвутся

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
113
Время на прочтение
1 мин
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С секретным ингредиентом: рецепт ажурных блинов, которые не рвутся

Фото: Credits

Знаете ли вы, что нужно добавить в тесто для блинов, чтобы они получились ажурными и при этом не рвались? Достаточно будет всего трех столовых ложек.

Блины на кефире всегда получаются нежными и очень ажурными, а чтобы они были еще и с хрустящей корочкой, в тесто нужно добавить три столовых ложки водки. Вкуса алкоголя в готовом блюде вы не почувствуете, но ваши блины совершенно точно пропекутся намного лучше. 

Ингредиенты

  • кефир - 500 мл
  • яйцо - 1 шт.
  • вода (кипяток) - 100 мл
  • мука - 1,5 стакана
  • сода - 1 ч. л.
  • сахар- 2 ст. л.
  • масло растительное - 1 ст. л. 
  • водка - 3 ст. л. 

Приготовление

Взбейте яйцо с сахаром и сразу же добавьте водку. Затем добавьте кефир, муку, соду, все перемешайте и оставьте постоять 10 минут. После этого вмешайте в тесто горячую воду и еще раз тщательно перемешайте. 

После этого можете выпекать блины. 

Блины обязательно нужно смазывать или поливать растопленным сливочным маслом.

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Дата публикации
Просмотры
113
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