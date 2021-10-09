Сациви из куриных ножек — вкусное мясо с ореховым соусом

Сациви с грузинского переводится как "холодное блюдо". Так называют и соус, и готовую мясную закуску. Традиционно сациви готовят из индейки, также для него используют курицу, говядину и даже рыбу.
Ореховый соус, которым пропитывают мясо, называется баже. Кроме грецких орехов в него входит множество специй: базилик, кориандр, майоран, укроп, красный перец, имеретинский шафран. Весь этот набор можно заменить ароматной грузинской приправой хмели-сунели, в состав которой уже входят вышеназванные специи. Также для баже понадобится винный или яблочный уксус, который можно заменить свежим гранатовым соком. По желанию в сациви добавляют свежую кинзу, но рецепты различаются.
Ингредиенты:
Для бульона:
- 1 кг куриных ножек или курица
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1-2 лавровых листа
- кипяток
Для соуса:
- 200 г молодых грецких орехов
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 луковица
- 1 ст. л хмели-сунели
- 1 ст. л муки
- 1 ст. л яблочного или винного уксуса
- 1/2 ч. л мускатного ореха
- пучок кинзы
- масло для жарки
- соль, перец
Приготовление:
1. Приготовление сациви начинаем с курицы и бульона. Чтобы мясо получилось вкусным и нежным, заливаем его кипятком или опускаем в горячую воду. Благодаря такой хитрости оно меньше выварится и сохранит соки. Бульон варим на среднем огне, чтобы он не сильно кипел и получился прозрачным. Во время варки снимаем сверху пенку, добавляем целую луковицу и очищенную морковь среднего размера. За несколько минут до окончания варки бросаем в кастрюлю с бульоном 1-2 лавровых листа. Время приготовления зависит от количества мяса. Ножки приготовятся примерно за 40 минут.
2. Пока куриные ножки варятся, приготовим соус баже для сациви. Отдельно измельчаем орехи и зелень. Орехи лучше пропустить через мясорубку. Кинзу можно мелко порубить ножом или также пропустить через мясорубку. Сюда же отправляем 3-4 зубчика чеснока.
3. Репчатый лук режем мелкими кубиками и обжариваем на растительном масле до прозрачности. Добавляем 1 ст. л муки, чтобы загустить соус. Хорошо перемешиваем. Сюда же вливаем 500-700 мл куриного бульона.
4. На сковороду отправляем измельченные орехи, кинзу и чеснок. Добавляем хмели-сунели, мускатный орех и яблочный уксус. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем и доводим соус до кипения.
5. Куриные ножки перекладываем на противень, доводим вместе с соусом до кипения и отставляем с плиты. Оставляем блюдо остывать примерно на 8-12 часов. Сациви подают холодным, а ореховый соус принято вымачивать кусочками свежего ароматного хлеба.
Приятного аппетита!
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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