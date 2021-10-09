Сациви из куриных ножек — вкусное мясо с ореховым соусом

Сациви с грузинского переводится как "холодное блюдо". Так называют и соус, и готовую мясную закуску. Традиционно сациви готовят из индейки, также для него используют курицу, говядину и даже рыбу.

Ореховый соус, которым пропитывают мясо, называется баже. Кроме грецких орехов в него входит множество специй: базилик, кориандр, майоран, укроп, красный перец, имеретинский шафран. Весь этот набор можно заменить ароматной грузинской приправой хмели-сунели, в состав которой уже входят вышеназванные специи. Также для баже понадобится винный или яблочный уксус, который можно заменить свежим гранатовым соком. По желанию в сациви добавляют свежую кинзу, но рецепты различаются.

Ингредиенты:

Для бульона:

1 кг куриных ножек или курица

1 луковица

1 морковь

1-2 лавровых листа

кипяток

Для соуса:

200 г молодых грецких орехов

3-4 зубчика чеснока

1 луковица

1 ст. л хмели-сунели

1 ст. л муки

1 ст. л яблочного или винного уксуса

1/2 ч. л мускатного ореха

пучок кинзы

масло для жарки

соль, перец

Приготовление:

1. Приготовление сациви начинаем с курицы и бульона. Чтобы мясо получилось вкусным и нежным, заливаем его кипятком или опускаем в горячую воду. Благодаря такой хитрости оно меньше выварится и сохранит соки. Бульон варим на среднем огне, чтобы он не сильно кипел и получился прозрачным. Во время варки снимаем сверху пенку, добавляем целую луковицу и очищенную морковь среднего размера. За несколько минут до окончания варки бросаем в кастрюлю с бульоном 1-2 лавровых листа. Время приготовления зависит от количества мяса. Ножки приготовятся примерно за 40 минут.

Также читайте Котлеты по-киевски: оригинальный рецепт легендарного блюда

2. Пока куриные ножки варятся, приготовим соус баже для сациви. Отдельно измельчаем орехи и зелень. Орехи лучше пропустить через мясорубку. Кинзу можно мелко порубить ножом или также пропустить через мясорубку. Сюда же отправляем 3-4 зубчика чеснока.

3. Репчатый лук режем мелкими кубиками и обжариваем на растительном масле до прозрачности. Добавляем 1 ст. л муки, чтобы загустить соус. Хорошо перемешиваем. Сюда же вливаем 500-700 мл куриного бульона.

4. На сковороду отправляем измельченные орехи, кинзу и чеснок. Добавляем хмели-сунели, мускатный орех и яблочный уксус. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем и доводим соус до кипения.

5. Куриные ножки перекладываем на противень, доводим вместе с соусом до кипения и отставляем с плиты. Оставляем блюдо остывать примерно на 8-12 часов. Сациви подают холодным, а ореховый соус принято вымачивать кусочками свежего ароматного хлеба.

Приятного аппетита!

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

Больше рецептов можно найти на сайте Дмитрия Дорошенко www.bene-gusto.com

Читайте также: Кабачковый рулет со сливочным сыром и колбасой

Больше рецептов читайте в разделе "Кухня".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку