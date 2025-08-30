- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 1 мин
Салака в томатном соусе с овощами: рецепт блюда, которое по вкусу напоминает консервы
Приготовьте сытное, полезное блюдо из бюджетных продуктов.
Рыбка получается целая, очень вкусная и ароматная, чем то напоминает консервы. Подайте как самостоятельное блюдо или с гарниром из картофеля.
Ингредиенты
- салака (очищенная)
- 500 г
- томатная паста
- 150 г
- вода
- 220 г
- лук репчатый
- 200 г
- морковь
- 200 г
- лавровый лист
- 2 шт.
- душистый перец
- 5 шт.
- перец черный горошком
- 8 шт.
- растительное масло
- 50 мл
- сахар — 1,5 ч. л; соль.
- 1,5 ч. л.
- соль
-
Рыбу выпотрошите, отрежьте головы, хвост, тщательно промойте и посолите.
Лук, морковь очистите и помойте. Лук нарежьте полукольцами, морковь крупными брусочками. Перемешайте.
В миске смешайте томатную пасту, воду, сахар и соль.
В стеклянной посуде для запекания на дно налейте растительное масло, добавьте лавровый лист, перец душистый, перец черный горошком, выложите 1/3 часть овощей, затем ½ часть рыбки, плотно укладывая, друг к другу, далее овощи, рыбу и верхний слой овощи. Залейте томатной заливкой, накройте крышкой или фольгой и отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на два часа.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.