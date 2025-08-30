Салака в томатном соусе с овощами: рецепт блюда, которое по вкусу напоминает консервы

Ломкие и сухие волосы — это проблема, с которой сталкиваются тысячи женщин. Они имеют тусклый вид, быстро путаются, ломаются на кончиках даже при расчесывании. Такие пряди теряют блеск и живой вид, а привычная укладка становится испытанием. Почему это происходит и как вернуть волосам силу и эластичность, попробуем разобраться.