Рецепты
60
1 мин

Салака в томатном соусе с овощами: рецепт блюда, которое по вкусу напоминает консервы

Приготовьте сытное, полезное блюдо из бюджетных продуктов.

Екатерина Труш
Время приготовления
2 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
122 ккал
Салака в томатном соусе с овощами

Салака в томатном соусе с овощами / © Credits

Рыбка получается целая, очень вкусная и ароматная, чем то напоминает консервы. Подайте как самостоятельное блюдо или с гарниром из картофеля.

Ингредиенты

салака (очищенная)
500 г
томатная паста
150 г
вода
220 г
лук репчатый
200 г
морковь
200 г
лавровый лист
2 шт.
душистый перец
5 шт.
перец черный горошком
8 шт.
растительное масло
50 мл
сахар — 1,5 ч. л; соль.
1,5 ч. л.
соль

  1. Рыбу выпотрошите, отрежьте головы, хвост, тщательно промойте и посолите.

  2. Лук, морковь очистите и помойте. Лук нарежьте полукольцами, морковь крупными брусочками. Перемешайте.

  3. В миске смешайте томатную пасту, воду, сахар и соль.

  4. В стеклянной посуде для запекания на дно налейте растительное масло, добавьте лавровый лист, перец душистый, перец черный горошком, выложите 1/3 часть овощей, затем ½ часть рыбки, плотно укладывая, друг к другу, далее овощи, рыбу и верхний слой овощи. Залейте томатной заливкой, накройте крышкой или фольгой и отправьте в заранее разогретую духовку до 180 градусов на два часа.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

60
