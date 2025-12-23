Салат "Апельсиновый веночек": рецепт интересного блюда

Салат "Апельсиновый веночек" tiktok.com_@diana_kulikovska

Свежие апельсины, нежная руккола, авокадо и ароматные креветки — все это вместе создает настоящую гармонию вкусов и цветов на тарелке. Этот салат не только вкусный, но и полезный, а о рецепте его приготовления рассказали на странице diana_kulikovska.

Ингредиенты

Салат

салат или руккола 1 пакет

апельсин 1 шт.

креветки 13 шт.

авокадо 1 шт.

пармезан

Заправка

лимонный сок 1 ст. л

французская горчица 1 ч. л

масло 1 ст. л

Приготовление

Промойте салат или рукколу, обсушите и выложите на большую тарелку. Очистите апельсин и нарежьте на тонкие ломтики, аккуратно разложите их поверх зелени. Обжарьте креветки на небольшом количестве масла с любимыми специями до золотистого цвета. Добавьте к салату. Нарежьте спелое авокадо кубиками и осторожно смешайте с остальными ингредиентами. Посыпьте щепоткой тертого пармезана для легкого ароматного акцента. Смешайте лимонный сок, горчицу и масло. Полейте салат непосредственно перед подачей и аккуратно перемешайте.

Салат «Апельсиновый веночек» — это тот случай, когда простые ингредиенты превращаются в настоящее гастрономическое наслаждение. Легкий и яркий, он заряжает энергией и отличным настроением на весь день.