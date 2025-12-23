ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

Салат "Апельсиновый веночек": рецепт интересного блюда

Когда хочется чего-то легкого, яркого и действительно праздничного, салат «Апельсиновый веночек» станет вашим идеальным решением.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Салат "Апельсиновый веночек" tiktok.com_@diana_kulikovska

Салат "Апельсиновый веночек" tiktok.com_@diana_kulikovska

Свежие апельсины, нежная руккола, авокадо и ароматные креветки — все это вместе создает настоящую гармонию вкусов и цветов на тарелке. Этот салат не только вкусный, но и полезный, а о рецепте его приготовления рассказали на странице diana_kulikovska.

Ингредиенты

Салат

  • салат или руккола 1 пакет

  • апельсин 1 шт.

  • креветки 13 шт.

  • авокадо 1 шт.

  • пармезан

Заправка

  • лимонный сок 1 ст. л

  • французская горчица 1 ч. л

  • масло 1 ст. л

Приготовление

  1. Промойте салат или рукколу, обсушите и выложите на большую тарелку.

  2. Очистите апельсин и нарежьте на тонкие ломтики, аккуратно разложите их поверх зелени.

  3. Обжарьте креветки на небольшом количестве масла с любимыми специями до золотистого цвета. Добавьте к салату.

  4. Нарежьте спелое авокадо кубиками и осторожно смешайте с остальными ингредиентами.

  5. Посыпьте щепоткой тертого пармезана для легкого ароматного акцента.

  6. Смешайте лимонный сок, горчицу и масло. Полейте салат непосредственно перед подачей и аккуратно перемешайте.

Салат «Апельсиновый веночек» — это тот случай, когда простые ингредиенты превращаются в настоящее гастрономическое наслаждение. Легкий и яркий, он заряжает энергией и отличным настроением на весь день.

Дата публикации
Количество просмотров
57
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie