Салат "Апельсиновый веночек": рецепт интересного блюда
Когда хочется чего-то легкого, яркого и действительно праздничного, салат «Апельсиновый веночек» станет вашим идеальным решением.
Свежие апельсины, нежная руккола, авокадо и ароматные креветки — все это вместе создает настоящую гармонию вкусов и цветов на тарелке. Этот салат не только вкусный, но и полезный, а о рецепте его приготовления рассказали на странице diana_kulikovska.
Ингредиенты
Салат
салат или руккола 1 пакет
апельсин 1 шт.
креветки 13 шт.
авокадо 1 шт.
пармезан
Заправка
лимонный сок 1 ст. л
французская горчица 1 ч. л
масло 1 ст. л
Приготовление
Промойте салат или рукколу, обсушите и выложите на большую тарелку.
Очистите апельсин и нарежьте на тонкие ломтики, аккуратно разложите их поверх зелени.
Обжарьте креветки на небольшом количестве масла с любимыми специями до золотистого цвета. Добавьте к салату.
Нарежьте спелое авокадо кубиками и осторожно смешайте с остальными ингредиентами.
Посыпьте щепоткой тертого пармезана для легкого ароматного акцента.
Смешайте лимонный сок, горчицу и масло. Полейте салат непосредственно перед подачей и аккуратно перемешайте.
Салат «Апельсиновый веночек» — это тот случай, когда простые ингредиенты превращаются в настоящее гастрономическое наслаждение. Легкий и яркий, он заряжает энергией и отличным настроением на весь день.