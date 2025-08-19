Салат «Ассорти» с грибами и овощами: рецепт вкусной консервации на зиму

Салат Ассорти tiktok.com_vd.necrasova

Среди десятков рецептов особое место занимает салат «Ассорти» с грибами и овощами. Он яркий, хрустящий, ароматный и настолько универсальный, что прекрасно дополнит любое блюдо, от картофельного пюре до праздничных мясных деликатесов.

О рецепте этого аппетитного салата, который не только сохранит полезные свойства овощей, но и подарит вам удовольствие от каждой ложки, рассказали на странице VD Necrasova.

Ингредиенты

Овощная основа

Огурцы 1,5 кг

Грибы (шампиньоны или лесные) 1 кг

Болгарский перец 1 кг

Лук репчатый 500 г

Рассол

Вода 2,5 л

Соль 1 стакан (250 г)

Маринад

Вода 3 стакана (750 мл)

Сахар 2,5 стакана (650 г)

Уксус 9% 300 мл

Приготовление

Огурцы среднего размера разрежьте пополам, а маленькие оставьте целыми. Грибы почистите, большие разрежьте на 4 части, средние — пополам, маленькие оставьте целыми. Болгарский перец нарежьте полосками. Лук порежьте полукольцами или четвертинками.

В большую миску влейте 2,5 л воды, добавьте 250 г соли, хорошо растворите. Положите все овощи и грибы, перемешайте и оставьте на 2 часа, время от времени помешивайте. Через 2 часа овощи отцедите и плотно выложите в стерилизованные банки, слегка встряхивайте, чтобы они равномерно распределились. В кастрюле соедините 3 стакана воды, 2,5 стакана сахара и 300 мл 9% уксуса. Доведите до кипения, помешивайте, чтобы сахар полностью растворился. Горячим маринадом залейте овощи в банках, накройте крышками и поставьте в кастрюлю с водой. Литровые банки стерилизуйте 15 мин, а пол-литровые — 10 мин Банки плотно закрутите, переверните вверх дном и накройте одеялом до полного остывания.

Советы

Если вы используете лесные грибы, обязательно проварите их в подсоленной воде 15-20 мин перед добавлением в салат.

Для более яркого вида берите перец разных цветов — желтый, красный и зеленый.

Уксус можно заменить яблочным, тогда вкус будет более нежным.

Хранить салат лучше всего в темном прохладном месте.

Салат получается хрустящим, ярким и ароматным. Каждая баночка — настоящее «лето в маринаде». Он прекрасно подходит как к праздничному столу, так и к ежедневным блюдам.