Салат «Ассорти» с грибами и овощами: рецепт вкусной консервации на зиму
Домашняя заготовка — настоящая магия украинских кухонь. В банках сохраняется не только вкус лета, но и тепло рук хозяйки, которая бережно готовит запасы для всей семьи.
Среди десятков рецептов особое место занимает салат «Ассорти» с грибами и овощами. Он яркий, хрустящий, ароматный и настолько универсальный, что прекрасно дополнит любое блюдо, от картофельного пюре до праздничных мясных деликатесов.
О рецепте этого аппетитного салата, который не только сохранит полезные свойства овощей, но и подарит вам удовольствие от каждой ложки, рассказали на странице VD Necrasova.
Ингредиенты
Овощная основа
Огурцы 1,5 кг
Грибы (шампиньоны или лесные) 1 кг
Болгарский перец 1 кг
Лук репчатый 500 г
Рассол
Вода 2,5 л
Соль 1 стакан (250 г)
Маринад
Вода 3 стакана (750 мл)
Сахар 2,5 стакана (650 г)
Уксус 9% 300 мл
Приготовление
Огурцы среднего размера разрежьте пополам, а маленькие оставьте целыми.
Грибы почистите, большие разрежьте на 4 части, средние — пополам, маленькие оставьте целыми.
Болгарский перец нарежьте полосками.
Лук порежьте полукольцами или четвертинками.
В большую миску влейте 2,5 л воды, добавьте 250 г соли, хорошо растворите. Положите все овощи и грибы, перемешайте и оставьте на 2 часа, время от времени помешивайте.
Через 2 часа овощи отцедите и плотно выложите в стерилизованные банки, слегка встряхивайте, чтобы они равномерно распределились.
В кастрюле соедините 3 стакана воды, 2,5 стакана сахара и 300 мл 9% уксуса. Доведите до кипения, помешивайте, чтобы сахар полностью растворился.
Горячим маринадом залейте овощи в банках, накройте крышками и поставьте в кастрюлю с водой. Литровые банки стерилизуйте 15 мин, а пол-литровые — 10 мин
Банки плотно закрутите, переверните вверх дном и накройте одеялом до полного остывания.
Советы
Если вы используете лесные грибы, обязательно проварите их в подсоленной воде 15-20 мин перед добавлением в салат.
Для более яркого вида берите перец разных цветов — желтый, красный и зеленый.
Уксус можно заменить яблочным, тогда вкус будет более нежным.
Хранить салат лучше всего в темном прохладном месте.
Салат получается хрустящим, ярким и ароматным. Каждая баночка — настоящее «лето в маринаде». Он прекрасно подходит как к праздничному столу, так и к ежедневным блюдам.