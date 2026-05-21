Салат "Биг Мак" tiktok.com/@ptashka.oly

«Бургер в миске» — не просто кулинарный тренд, а способ переосмыслить знакомые вкусы. Здесь нет сложных техник или долгого приготовления, все держится на простых ингредиентах, быстром обжаривании фарша и соусе, который собирает блюдо вместе, об этом рассказали на странице ptashka.oly.

Ингредиенты

Основа салата

Салат айсберг 300 г

Фарш говяжий 300 г

Сыр чеддер 3 ломтика

Красный лук ½ шт.

Маринованные огурцы 3-4 шт.

Помидоры черри 120 г

Соус

Майонез или легкий греческий йогурт 100 г

Кетчуп (или 1 ч. л. томатной пасты) 30 г

Горчица не острая 30 г

Рассол из огурцов 50 мл

Приготовление

Салат айсберг нарежьте кубиками или порвите руками. Помидоры черри разрежьте пополам, красный лук нарежьте тонкой соломкой, а маринованные огурцы кольцами. Все добавьте в большую миску с салатом. Говяжий фарш выложите на разогретую сковороду и обжарьте. Разбивайте комочки, чтобы он приобрел рассыпчатую текстуру. Когда мясо готово, на него выложите ломтики чеддера и подождите, пока сыр расплавится. Далее мясо вместе с сыром переложите в миску к овощам. Отдельно приготовьте соус: смешайте майонез или греческий йогурт, кетчуп, неострую горчицу и огуречный рассол до однородной консистенции Салат заправьте соусом, тщательно перемешайте и сразу подавайте.

Салат «Биг Мак» — это пример того, как знакомый вкус фастфуда можно адаптировать под домашнюю кухню без потери характера.

