Салат Биг Мак — как превратить любимый фастфуд в домашнее блюдо

Есть блюда, которые не нуждаются в представлении — достаточно одного знакомого вкуса, чтобы в голове сразу сработала ассоциация. Салат «Биг Мак» — именно из таких, он собирает все классические ноты легендарного бургера, но подает их в более легком формате без булки.

Салат "Биг Мак" tiktok.com/@ptashka.oly

«Бургер в миске» — не просто кулинарный тренд, а способ переосмыслить знакомые вкусы. Здесь нет сложных техник или долгого приготовления, все держится на простых ингредиентах, быстром обжаривании фарша и соусе, который собирает блюдо вместе, об этом рассказали на странице ptashka.oly.

Ингредиенты

Основа салата

  • Салат айсберг 300 г

  • Фарш говяжий 300 г

  • Сыр чеддер 3 ломтика

  • Красный лук ½ шт.

  • Маринованные огурцы 3-4 шт.

  • Помидоры черри 120 г

Соус

  • Майонез или легкий греческий йогурт 100 г

  • Кетчуп (или 1 ч. л. томатной пасты) 30 г

  • Горчица не острая 30 г

  • Рассол из огурцов 50 мл

Приготовление

  1. Салат айсберг нарежьте кубиками или порвите руками.

  2. Помидоры черри разрежьте пополам, красный лук нарежьте тонкой соломкой, а маринованные огурцы кольцами.

  3. Все добавьте в большую миску с салатом.

  4. Говяжий фарш выложите на разогретую сковороду и обжарьте. Разбивайте комочки, чтобы он приобрел рассыпчатую текстуру.

  5. Когда мясо готово, на него выложите ломтики чеддера и подождите, пока сыр расплавится.

  6. Далее мясо вместе с сыром переложите в миску к овощам.

  7. Отдельно приготовьте соус: смешайте майонез или греческий йогурт, кетчуп, неострую горчицу и огуречный рассол до однородной консистенции

  8. Салат заправьте соусом, тщательно перемешайте и сразу подавайте.

Салат «Биг Мак» — это пример того, как знакомый вкус фастфуда можно адаптировать под домашнюю кухню без потери характера.

