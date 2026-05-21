- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 2 мин
Салат Биг Мак — как превратить любимый фастфуд в домашнее блюдо
Есть блюда, которые не нуждаются в представлении — достаточно одного знакомого вкуса, чтобы в голове сразу сработала ассоциация. Салат «Биг Мак» — именно из таких, он собирает все классические ноты легендарного бургера, но подает их в более легком формате без булки.
«Бургер в миске» — не просто кулинарный тренд, а способ переосмыслить знакомые вкусы. Здесь нет сложных техник или долгого приготовления, все держится на простых ингредиентах, быстром обжаривании фарша и соусе, который собирает блюдо вместе, об этом рассказали на странице ptashka.oly.
Ингредиенты
Основа салата
Салат айсберг 300 г
Фарш говяжий 300 г
Сыр чеддер 3 ломтика
Красный лук ½ шт.
Маринованные огурцы 3-4 шт.
Помидоры черри 120 г
Соус
Майонез или легкий греческий йогурт 100 г
Кетчуп (или 1 ч. л. томатной пасты) 30 г
Горчица не острая 30 г
Рассол из огурцов 50 мл
Приготовление
Салат айсберг нарежьте кубиками или порвите руками.
Помидоры черри разрежьте пополам, красный лук нарежьте тонкой соломкой, а маринованные огурцы кольцами.
Все добавьте в большую миску с салатом.
Говяжий фарш выложите на разогретую сковороду и обжарьте. Разбивайте комочки, чтобы он приобрел рассыпчатую текстуру.
Когда мясо готово, на него выложите ломтики чеддера и подождите, пока сыр расплавится.
Далее мясо вместе с сыром переложите в миску к овощам.
Отдельно приготовьте соус: смешайте майонез или греческий йогурт, кетчуп, неострую горчицу и огуречный рассол до однородной консистенции
Салат заправьте соусом, тщательно перемешайте и сразу подавайте.
Салат «Биг Мак» — это пример того, как знакомый вкус фастфуда можно адаптировать под домашнюю кухню без потери характера.