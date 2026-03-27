Салат "Бунито" — как приготовить оригинальное блюдо
Сочное запеченное филе, пикантная морковь по-корейски и нежные слои — этот салат легко может стать главной звездой праздничного стола.
Идеальный салат — это когда минимум ингредиентов, но максимум вкуса. Именно таким является «Бунито» от фудблогера Anna._.Di, он нежный, сочный, с легкой остринкой и красивой слоистой подачей. Салат имеет эффектный вид, а готовится значительно проще, чем кажется на первый взгляд.
Ингредиенты
Куриное филе (запеченное)
Морковь по-корейски
Сыр твердый
Майонез
Белки вареных яиц
Зелень
Для маринования филе
Соль
Сушеный орегано
Паприка
Масло
Приготовление
Куриное филе натрите солью, орегано, паприкой и слегка смажьте маслом.
Заверните в фольгу и запекайте 20-30 мин при температуре 180°C.
Затем откройте фольгу и допекайте еще примерно 10 мин, так мясо приобретет аппетитную корочку.
Готовое филе охладите и нарежьте или разберите на волокна.
Сыр натрите, белки отделите от желтков и также измельчите.
Салат выкладывайте слоями.
Каждый слой нужно смазывать майонезом, чтобы блюдо было нежным и сочным.
Последовательность может быть такой: куриное филе, морковь по-корейски, белки и твердый сыр.
Украсьте салат зеленью и дайте ему немного настояться перед подачей, так вкусы лучше сочетаются.
«Бунито» — это баланс текстур и вкусов, нежность курицы, легкая острота моркови, кремовость майонеза и насыщенность сыра, а еще, это прекрасный пример того, как простые ингредиенты могут выглядеть по-настоящему празднично.
Салат «Бунито» — идеальный вариант, когда хочется приготовить что-то эффектное без сложных техник и дорогих продуктов.