Салат "Бунито" tiktok.com/@anna_di__

Реклама

Идеальный салат — это когда минимум ингредиентов, но максимум вкуса. Именно таким является «Бунито» от фудблогера Anna._.Di, он нежный, сочный, с легкой остринкой и красивой слоистой подачей. Салат имеет эффектный вид, а готовится значительно проще, чем кажется на первый взгляд.

Ингредиенты

Куриное филе (запеченное)

Морковь по-корейски

Сыр твердый

Майонез

Белки вареных яиц

Зелень

Для маринования филе

Соль

Сушеный орегано

Паприка

Масло

Приготовление

Куриное филе натрите солью, орегано, паприкой и слегка смажьте маслом. Заверните в фольгу и запекайте 20-30 мин при температуре 180°C. Затем откройте фольгу и допекайте еще примерно 10 мин, так мясо приобретет аппетитную корочку. Готовое филе охладите и нарежьте или разберите на волокна. Сыр натрите, белки отделите от желтков и также измельчите. Салат выкладывайте слоями. Каждый слой нужно смазывать майонезом, чтобы блюдо было нежным и сочным. Последовательность может быть такой: куриное филе, морковь по-корейски, белки и твердый сыр. Украсьте салат зеленью и дайте ему немного настояться перед подачей, так вкусы лучше сочетаются.

«Бунито» — это баланс текстур и вкусов, нежность курицы, легкая острота моркови, кремовость майонеза и насыщенность сыра, а еще, это прекрасный пример того, как простые ингредиенты могут выглядеть по-настоящему празднично.

Салат «Бунито» — идеальный вариант, когда хочется приготовить что-то эффектное без сложных техник и дорогих продуктов.