Салат "Бунито" — как приготовить оригинальное блюдо

Сочное запеченное филе, пикантная морковь по-корейски и нежные слои — этот салат легко может стать главной звездой праздничного стола.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Салат "Бунито" tiktok.com/@anna_di__

Идеальный салат — это когда минимум ингредиентов, но максимум вкуса. Именно таким является «Бунито» от фудблогера Anna._.Di, он нежный, сочный, с легкой остринкой и красивой слоистой подачей. Салат имеет эффектный вид, а готовится значительно проще, чем кажется на первый взгляд.

Ингредиенты

  • Куриное филе (запеченное)

  • Морковь по-корейски

  • Сыр твердый

  • Майонез

  • Белки вареных яиц

  • Зелень

Для маринования филе

  • Соль

  • Сушеный орегано

  • Паприка

  • Масло

Приготовление

  1. Куриное филе натрите солью, орегано, паприкой и слегка смажьте маслом.

  2. Заверните в фольгу и запекайте 20-30 мин при температуре 180°C.

  3. Затем откройте фольгу и допекайте еще примерно 10 мин, так мясо приобретет аппетитную корочку.

  4. Готовое филе охладите и нарежьте или разберите на волокна.

  5. Сыр натрите, белки отделите от желтков и также измельчите.

  6. Салат выкладывайте слоями.

  7. Каждый слой нужно смазывать майонезом, чтобы блюдо было нежным и сочным.

  8. Последовательность может быть такой: куриное филе, морковь по-корейски, белки и твердый сыр.

  9. Украсьте салат зеленью и дайте ему немного настояться перед подачей, так вкусы лучше сочетаются.

«Бунито» — это баланс текстур и вкусов, нежность курицы, легкая острота моркови, кремовость майонеза и насыщенность сыра, а еще, это прекрасный пример того, как простые ингредиенты могут выглядеть по-настоящему празднично.

Салат «Бунито» — идеальный вариант, когда хочется приготовить что-то эффектное без сложных техник и дорогих продуктов.

Следующая публикация

