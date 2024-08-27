Салат "Цезарь" с заправкой из авокадо: интересный рецепт известного блюда

Попробуйте приготовить вкусный "Цезарь" с креветками и очень необычной заправкой.

На странице eatinghealthytoday показали, как приготовить одну из многочисленных вариаций любимого салата "Цезарь". Хрустящие сухарики и сочный айсберг, идеально поджаренные креветки, пармезан и нежный сливочный соус создают гармоничное сочетание и богатство вкуса.

Ингредиенты Яйца 4 шт. Авокадо 2 шт. Мед 1 ч.л Дижонская горчица 1 ч. л Сок половины лайма Оливковое масло 2 ст. л Креветки Салат Соль Мед Сливочное масло Пармезан

Приготовление:

Сварите яйца;

В блендер положите яйца, авокадо, сок лайма, оливковое масло, соль, горчицу и немного меда. Все смешайте до однородной массы;

На сковороде поджарьте на сливочном масле очищенные креветки до золотистого цвета;

В тарелку высыпьте измельченный салат и креветки, добавьте сухарики и заправьте салат соусом из авокадо. Сверху натрите пармезан.

Советы:

Подавать нужно с теплыми креветками.

Приятного аппетита!

Этот салат станет отличным ужином под бокал вина.

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