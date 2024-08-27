Салат "Цезарь" с заправкой из авокадо: интересный рецепт известного блюда

Попробуйте приготовить вкусный "Цезарь" с креветками и очень необычной заправкой.
На странице eatinghealthytoday показали, как приготовить одну из многочисленных вариаций любимого салата "Цезарь". Хрустящие сухарики и сочный айсберг, идеально поджаренные креветки, пармезан и нежный сливочный соус создают гармоничное сочетание и богатство вкуса.
Ингредиенты
- Яйца
- 4 шт.
- Авокадо
- 2 шт.
- Мед
- 1 ч.л
- Дижонская горчица
- 1 ч. л
- Сок половины лайма
- Оливковое масло
- 2 ст. л
- Креветки
- Салат
- Соль
- Мед
- Сливочное масло
- Пармезан
Приготовление:
- Сварите яйца;
- В блендер положите яйца, авокадо, сок лайма, оливковое масло, соль, горчицу и немного меда. Все смешайте до однородной массы;
- На сковороде поджарьте на сливочном масле очищенные креветки до золотистого цвета;
- В тарелку высыпьте измельченный салат и креветки, добавьте сухарики и заправьте салат соусом из авокадо. Сверху натрите пармезан.
Советы:
Подавать нужно с теплыми креветками.
Приятного аппетита!
Этот салат станет отличным ужином под бокал вина.
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