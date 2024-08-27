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Салат "Цезарь" с заправкой из авокадо: интересный рецепт известного блюда

Салат "Цезарь" с заправкой из авокадо: интересный рецепт известного блюда

Салат "Цезарь" / Фото: Credits

Попробуйте приготовить вкусный "Цезарь" с креветками и очень необычной заправкой.

На странице eatinghealthytoday показали, как приготовить одну из многочисленных вариаций любимого салата "Цезарь". Хрустящие сухарики и сочный айсберг, идеально поджаренные креветки, пармезан и нежный сливочный соус создают гармоничное сочетание и богатство вкуса.

Ингредиенты

Яйца
4 шт.
Авокадо
2 шт.
Мед
1 ч.л
Дижонская горчица
1 ч. л
Сок половины лайма
Оливковое масло
2 ст. л
Креветки
Салат
Соль
Мед
Сливочное масло
Пармезан

Приготовление:

  • Сварите яйца;
  • В блендер положите яйца, авокадо, сок лайма, оливковое масло, соль, горчицу и немного меда. Все смешайте до однородной массы;
  • На сковороде поджарьте на сливочном масле очищенные креветки до золотистого цвета;
  • В тарелку высыпьте измельченный салат и креветки, добавьте сухарики и заправьте салат соусом из авокадо. Сверху натрите пармезан.

Советы:

Подавать нужно с теплыми креветками.

Приятного аппетита!

Этот салат станет отличным ужином под бокал вина.

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