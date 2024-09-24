Салат "Днестр": классический рецепт с белокочанной капустой

Хрустящая капуста и ароматный зеленый горошек создают гармоничное сочетание и делают этот салат настоящей симфонией вкуса и цвета.
На странице Rosant_ASMR показали, как приготовить вкусный и знакомый с детства салат "Днестр".
Ингредиенты
- Капуста
- Соль
- Перец
- Зеленый горошек
- Копченая колбаса
- Зелень
- Майонез
Приготовление:
- Нашинкуйте белокочанную капусту. Положите ее в тарелку, прижмите немного руками, добавьте соль и перец;
- Добавьте в капусту зеленый горошек, порезанную колбасу и зелень;
- Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте.
Советы:
Вместо майонеза можно использовать сметану или смешать их в пропорции 50:50.
Приятного аппетита!
@rosant_asmr Cabbage and green pea salad (Dniester) ASMR #asmr #asmrcooking #tiktokfood #cookingasmrvideos #salad ♬ оригинальный звук — Rosant_ASMR
Этот салат – идеальный гарнир к любому блюду.
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