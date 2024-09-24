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Салат "Днестр": классический рецепт с белокочанной капустой

Салат "Днестр": классический рецепт с белокочанной капустой

Салат с капустой / Фото: Credits

Хрустящая капуста и ароматный зеленый горошек создают гармоничное сочетание и делают этот салат настоящей симфонией вкуса и цвета.

На странице Rosant_ASMR показали, как приготовить вкусный и знакомый с детства салат "Днестр".

Ингредиенты

Капуста
Соль
Перец
Зеленый горошек
Копченая колбаса
Зелень
Майонез

Приготовление:

  • Нашинкуйте белокочанную капусту. Положите ее в тарелку, прижмите немного руками, добавьте соль и перец;
  • Добавьте в капусту зеленый горошек, порезанную колбасу и зелень;
  • Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте.

Советы:

Вместо майонеза можно использовать сметану или смешать их в пропорции 50:50.

Приятного аппетита!

@rosant_asmr Cabbage and green pea salad (Dniester) ASMR #asmr #asmrcooking #tiktokfood #cookingasmrvideos #salad ♬ оригинальный звук — Rosant_ASMR

Этот салат – идеальный гарнир к любому блюду.

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