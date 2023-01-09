Салат "Голландский": быстро, вкусно и сытно

Такой домашний салат станет отличным вариантом обеда.
Это очень простой в приготовлении, но интересный салат, для которого вам понадобятся простые ингредиенты, которые точно есть у вас в холодильнике.
Ингредиенты:
- сыр голландский - 400 г
- шампиньоны консервированные - 1 банка
- помидоры - 2-3 шт.
- морковь - 2 -3 шт.
- лук - 1 шт.
- сметана для заправки
- оливковое масло
- любимые специи
Приготовление:
Отварите морковь и почистите. Также ее можно и запечь. Когда она будет готова и остынет, нарежьте ее соломкой.
Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле до золотистости.
Твердый сыр нарежьте соломкой.
Также нарежьте и помидор.
Слейте с маринованных грибов воду и нарежьте тонкими ломтиками.
Переложите все ингредиенты в глубокую миску и заправьте двумя ложками сметаны, добавьте специи по вкусу и перемещайте. Перед подачей блюдо можно украсить зеленью или огурцом.
Приятного аппетита!
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