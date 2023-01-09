Салат "Голландский": быстро, вкусно и сытно

Это очень простой в приготовлении, но интересный салат, для которого вам понадобятся простые ингредиенты, которые точно есть у вас в холодильнике.

Ингредиенты:

сыр голландский - 400 г

шампиньоны консервированные - 1 банка

помидоры - 2-3 шт.

морковь - 2 -3 шт.

лук - 1 шт.

сметана для заправки

оливковое масло

любимые специи

Приготовление:

Отварите морковь и почистите. Также ее можно и запечь. Когда она будет готова и остынет, нарежьте ее соломкой.

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Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле до золотистости.

Твердый сыр нарежьте соломкой.

Также нарежьте и помидор.

Слейте с маринованных грибов воду и нарежьте тонкими ломтиками.

Переложите все ингредиенты в глубокую миску и заправьте двумя ложками сметаны, добавьте специи по вкусу и перемещайте. Перед подачей блюдо можно украсить зеленью или огурцом.

Приятного аппетита!

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