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Салат "Голландский": быстро, вкусно и сытно

Салат "Голландский": быстро, вкусно и сытно

Фото: Credits

Такой домашний салат станет отличным вариантом обеда.

Это очень простой в приготовлении, но интересный салат, для которого вам понадобятся простые ингредиенты, которые точно есть у вас в холодильнике.

Ингредиенты:

  • сыр голландский - 400 г
  • шампиньоны консервированные - 1 банка
  • помидоры - 2-3 шт.
  • морковь - 2 -3 шт.
  • лук - 1 шт.
  • сметана для заправки
  • оливковое масло
  • любимые специи

Приготовление:

Отварите морковь и почистите. Также ее можно и запечь. Когда она будет готова и остынет, нарежьте ее соломкой.

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на оливковом масле до золотистости.

Твердый сыр нарежьте соломкой.

Также нарежьте и помидор.

Слейте с маринованных грибов воду и нарежьте тонкими ломтиками.

Переложите все ингредиенты в глубокую миску и заправьте двумя ложками сметаны, добавьте специи по вкусу и перемещайте. Перед подачей блюдо можно украсить зеленью или огурцом.

Приятного аппетита!

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