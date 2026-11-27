- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 16
- Время на прочтение
- 2 мин
Салат из авокадо, огурца, феты и сливочной йогуртовой заправки
Сочный огурец, нежное авокадо, слегка соленая фета, хрустящие фисташки и ароматная зелень — у этого салата есть все шансы стать вашим новым фаворитом.
Если хочется чего-то легкого, свежего, но в то же время сытного, обратите внимание на салат с авокадо и огурцом. В нём прекрасно сочетаются разные текстуры и вкусы: мягкость авокадо, хрусткость огурца и фисташек, нежная солёность феты и пикантная кисло-сладкая заправка. А свежая петрушка и укроп придают блюду особое летнее настроение. О его рецепте рассказали на странице TableByMax.
Ингредиенты
Для салата
авокадо — 2 шт.
свежий огурец — 1 шт.
красный лук — ½ шт.
сыр фета — 150 г
свежая измельчённая петрушка — 2 ст. л
свежий измельчённый укроп — 2 ст. л
фисташки — 30 г
Для заправки
греческий йогурт — 150 г
оливковое масло — 2 ст. л
красный винный уксус — 1 ст. л
лимонный сок — 1 ст. л
мед — 1 ч. л
горчица в зернах — 1 ч. л
мелко нарезанный укроп — 1 ч. л
соль
чёрный перец
Приготовление
Огурец нарежьте кружочками или полукольцами.
Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте кубиками.
Красный лук нарежьте тонкими полосками.
Переложите овощи и авокадо в большую салатницу.
Добавьте петрушку и укроп.
В отдельной миске смешайте греческий йогурт, оливковое масло, винный уксус, лимонный сок, мед и зернистую горчицу.
Добавьте укроп, соль и перец.
Хорошо перемешайте до однородности.
Полейте салат готовой заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы не размять кусочки авокадо.
Сверху покрошите фету и посыпьте салат измельченными фисташками.
Подавайте сразу, пока овощи остаются хрустящими, а авокадо — свежим.
Этот салат — прекрасный пример того, как из простых продуктов без лишних усилий приготовить блюдо ресторанного уровня. Он подойдет к легкому обеду, ужину или праздничному столу, а благодаря сливочной заправке и фисташкам получится не просто овощной микс, а полноценное гастрономическое наслаждение.