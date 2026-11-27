Салат из авокадо и огурца instagram.com_tablebymax / © Instagram

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Если хочется чего-то легкого, свежего, но в то же время сытного, обратите внимание на салат с авокадо и огурцом. В нём прекрасно сочетаются разные текстуры и вкусы: мягкость авокадо, хрусткость огурца и фисташек, нежная солёность феты и пикантная кисло-сладкая заправка. А свежая петрушка и укроп придают блюду особое летнее настроение. О его рецепте рассказали на странице TableByMax.

Ингредиенты

Для салата

авокадо — 2 шт.

свежий огурец — 1 шт.

красный лук — ½ шт.

сыр фета — 150 г

свежая измельчённая петрушка — 2 ст. л

свежий измельчённый укроп — 2 ст. л

фисташки — 30 г

Для заправки

греческий йогурт — 150 г

оливковое масло — 2 ст. л

красный винный уксус — 1 ст. л

лимонный сок — 1 ст. л

мед — 1 ч. л

горчица в зернах — 1 ч. л

мелко нарезанный укроп — 1 ч. л

соль

чёрный перец

Приготовление

Огурец нарежьте кружочками или полукольцами. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте кубиками. Красный лук нарежьте тонкими полосками. Переложите овощи и авокадо в большую салатницу. Добавьте петрушку и укроп. В отдельной миске смешайте греческий йогурт, оливковое масло, винный уксус, лимонный сок, мед и зернистую горчицу. Добавьте укроп, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородности. Полейте салат готовой заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы не размять кусочки авокадо. Сверху покрошите фету и посыпьте салат измельченными фисташками. Подавайте сразу, пока овощи остаются хрустящими, а авокадо — свежим.

Этот салат — прекрасный пример того, как из простых продуктов без лишних усилий приготовить блюдо ресторанного уровня. Он подойдет к легкому обеду, ужину или праздничному столу, а благодаря сливочной заправке и фисташкам получится не просто овощной микс, а полноценное гастрономическое наслаждение.

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