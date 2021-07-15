Салат из баклажанов и фасоли: вкусная и полезная пища

Это сезонное блюдо должен попробовать каждый.
Когда начинается сезон ярких, ароматных и вкусных баклажанов, возникает желание есть их каждый день, ведь это не только красивый, но и очень полезный овощ. Поэтому предлагаем вам сегодня простой рецепт салата из баклажанов и фасоли, который прекрасно разнообразит ваш рацион и обогатит организм полезными витаминами.
Есть такой салат можно с запеченной курицей или как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты:
- баклажаны — 500 г
- фасоль — 120 г
- оливковое масло — 2,5 ст. л.
- саха — 1,5 ст. л.
- лук — 100 г
- черный молотый перец — по вкусу
- ароматный перец — по вкусу
- соль — по вкусу
- зелень петрушки
Приготовление:
Фасоль (можно заменить на нут) промойте за залейте водой на несколько часов (но лучше оставлять ее так на ночь). Слейте воду и отварите ее.
Баклажаны помойте и нарежьте небольшими кусками, отварите откиньте на дуршлаг.
Когда жидкость из баклажанов стечет, переложите их в миску с фасолью, перемешайте.
Нарежьте небольшую луковицу полукольцами. Нарежьте зелень и также добавьте к баклажанам и луку.
Добавьте в салат специи по вкусу и заправьте его оливковым маслом. Перемешайте салат.
Приятного аппетита!
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