Салат из болгарского перца с бужениной

Любой прием пищи предполагает не только насыщение. Наша еда – это необходимые для жизнедеятельности витамины и микроэлементы.
Ни для кого не секрет, что питание должно быть сбалансированным. Это значит, что в ежедневном меню должны присутствовать овощи и фрукты, поставляющие большинство витаминов, а также мясо как основной источник белка. Не стоит забывать и о жирах, прежде всего ненасыщенных, содержащихся в растительных маслах.
Предлагаемый рецепт салата из болгарского перца с бужениной удовлетворяет все требования правильного питания, потому что его состав сбалансирован по всем ингредиентам.
Ингредиенты:
- 3 стручка болгарского перца;
- 200 г буженины
- 100 г оливок
- 1 веточка базилика
- 50 мл оливкового масла
- 2 столовые ложки лимонного сока
- 2 чайные ложки французской горчицы
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Оливковое масло соединить с соком лимона, добавить горчицу, посолить, поперчить и взбить до однородного состояния.
Болгарский перец очистить от семян и плодоножек и нарезать тонкой соломкой. Так же соломкой нарезать буженину, а оливки – колечками.
Подготовленные перец, буженину и оливки соединить, аккуратно перемешать, уложить в салатник, полить заправкой и украсить листиками базилика.
На заметку
Буженину при желании можно заменить ветчиной, отварным мясом или языком.
Чтобы салат выглядел эстетичнее, используйте болгарский перец разных цветов: красный, желтый и зеленый.
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