Салат из болгарского перца с бужениной

Любой прием пищи предполагает не только насыщение. Наша еда – это необходимые для жизнедеятельности витамины и микроэлементы.

Ни для кого не секрет, что питание должно быть сбалансированным. Это значит, что в ежедневном меню должны присутствовать овощи и фрукты, поставляющие большинство витаминов, а также мясо как основной источник белка. Не стоит забывать и о жирах, прежде всего ненасыщенных, содержащихся в растительных маслах.

Предлагаемый рецепт салата из болгарского перца с бужениной удовлетворяет все требования правильного питания, потому что его состав сбалансирован по всем ингредиентам.

Ингредиенты:

3 стручка болгарского перца;

200 г буженины

100 г оливок

1 веточка базилика

50 мл оливкового масла

2 столовые ложки лимонного сока

2 чайные ложки французской горчицы

черный молотый перец

соль

Приготовление

Оливковое масло соединить с соком лимона, добавить горчицу, посолить, поперчить и взбить до однородного состояния.

Болгарский перец очистить от семян и плодоножек и нарезать тонкой соломкой. Так же соломкой нарезать буженину, а оливки – колечками.

Подготовленные перец, буженину и оливки соединить, аккуратно перемешать, уложить в салатник, полить заправкой и украсить листиками базилика.

На заметку

Буженину при желании можно заменить ветчиной, отварным мясом или языком.

Чтобы салат выглядел эстетичнее, используйте болгарский перец разных цветов: красный, желтый и зеленый.

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