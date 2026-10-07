Салат из брокколи без майонеза: простой рецепт

Салат из брокколи без майонеза tiktok.com/@_n.u.t.k.a_

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На странице A.n.u.t.k.a рассказали, как приготовить простой салат из брокколи, яиц, сыра и кукурузы. Вместо майонеза здесь используется натуральный йогурт, а чеснок и зелень придают блюду яркий вкус.

Ингредиенты брокколи яйца 4 шт. лук 1 шт. сыр 100 г зелень консервированная кукуруза 0,5 банки несладкий йогурт 4–5 ст. л. чеснок 2 зубчика соль перец

Салат из брокколи без майонеза tiktok.com/@_n.u.t.k.a_

Приготовление

Разберите брокколи на небольшие соцветия. Доведите воду до кипения, посолите её и опустите в неё брокколи. Накройте кастрюлю крышкой и варите брокколи не дольше 2 минут, ведь этого достаточно, чтобы соцветия остались слегка хрустящими. После этого слейте горячую воду и промойте брокколи холодной. Яйца отварите вкрутую и охладите. Затем нарежьте лук, сыр и зелень, а чеснок пропустите через пресс. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, заправьте йогуртом, посолите и поперчите. Тщательно перемешайте и свежий салат готов к подаче.

Такой салат готовится быстро, состоит из простых ингредиентов и не требует тяжелой майонезной заправки. Его можно подать как легкое самостоятельное блюдо или как гарнир к основному блюду.

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