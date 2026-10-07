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Салат из брокколи без майонеза: простой рецепт
Легкий и хрустящий — этот салат из брокколи может стать отличной альтернативой привычным блюдам с майонезной заправкой.
На странице A.n.u.t.k.a рассказали, как приготовить простой салат из брокколи, яиц, сыра и кукурузы. Вместо майонеза здесь используется натуральный йогурт, а чеснок и зелень придают блюду яркий вкус.
Ингредиенты
- брокколи
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- яйца
- 4 шт.
- лук
- 1 шт.
- сыр
- 100 г
- зелень
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- консервированная кукуруза
- 0,5 банки
- несладкий йогурт
- 4–5 ст. л.
- чеснок
- 2 зубчика
- соль
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- перец
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Приготовление
Разберите брокколи на небольшие соцветия.
Доведите воду до кипения, посолите её и опустите в неё брокколи.
Накройте кастрюлю крышкой и варите брокколи не дольше 2 минут, ведь этого достаточно, чтобы соцветия остались слегка хрустящими.
После этого слейте горячую воду и промойте брокколи холодной.
Яйца отварите вкрутую и охладите.
Затем нарежьте лук, сыр и зелень, а чеснок пропустите через пресс.
Переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, заправьте йогуртом, посолите и поперчите.
Тщательно перемешайте и свежий салат готов к подаче.
Такой салат готовится быстро, состоит из простых ингредиентов и не требует тяжелой майонезной заправки. Его можно подать как легкое самостоятельное блюдо или как гарнир к основному блюду.