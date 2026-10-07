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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
145
Время на прочтение
1 мин

Салат из брокколи без майонеза: простой рецепт

Легкий и хрустящий — этот салат из брокколи может стать отличной альтернативой привычным блюдам с майонезной заправкой.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
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Салат из брокколи без майонеза tiktok.com/@_n.u.t.k.a_

Салат из брокколи без майонеза tiktok.com/@_n.u.t.k.a_

На странице A.n.u.t.k.a рассказали, как приготовить простой салат из брокколи, яиц, сыра и кукурузы. Вместо майонеза здесь используется натуральный йогурт, а чеснок и зелень придают блюду яркий вкус.

Ингредиенты

брокколи
яйца
4 шт.
лук
1 шт.
сыр
100 г
зелень
консервированная кукуруза
0,5 банки
несладкий йогурт
4–5 ст. л.
чеснок
2 зубчика
соль
перец
Салат из брокколи без майонеза tiktok.com/@_n.u.t.k.a_

Салат из брокколи без майонеза tiktok.com/@_n.u.t.k.a_

Приготовление

  1. Разберите брокколи на небольшие соцветия.

  2. Доведите воду до кипения, посолите её и опустите в неё брокколи.

  3. Накройте кастрюлю крышкой и варите брокколи не дольше 2 минут, ведь этого достаточно, чтобы соцветия остались слегка хрустящими.

  4. После этого слейте горячую воду и промойте брокколи холодной.

  5. Яйца отварите вкрутую и охладите.

  6. Затем нарежьте лук, сыр и зелень, а чеснок пропустите через пресс.

  7. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, заправьте йогуртом, посолите и поперчите.

  8. Тщательно перемешайте и свежий салат готов к подаче.

Такой салат готовится быстро, состоит из простых ингредиентов и не требует тяжелой майонезной заправки. Его можно подать как легкое самостоятельное блюдо или как гарнир к основному блюду.

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