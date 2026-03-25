Салат из черемши тунца яиц и сыра: сезонный рецепт

Захотелось чего-то свежего, легкого? Тогда этот салат для вас.

Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
197 ккал
Салат из черемши тунца яиц и сыра

Салат из черемши тунца яиц и сыра / © Credits

Пикантный, полезный и очень вкусный салат из черемши, тунца, сыра и сметаны, который готовится за считанные минуты.

Ингредиенты

тунец консервированный
150 г
яйца куриные
3 шт.
сыр «фета»
120 г
черемша
1 пучок
сметана
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
лук зеленый
3-4 пера

  1. Яйца отварите 10 минут с момента закипания. Остудите, очистите и нарежьте на мелкие кубики.

  2. Черемшу промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  3. С консервированного тунца слейте жидкость и разомните слегка вилкой.

  4. Сыр нарежьте на мелкие кубики.

  5. В миске соедините тунец, яйца, сыр, черемшу, добавьте перец черный молотый, посолите, заправьте сметаной и перемешайте. Выложите в салатник и посыпьте зеленый луком.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности, или замените ее натуральным йогуртом.

