-
- Рецепты
- 121
- 1 мин
Салат из черемши тунца яиц и сыра: сезонный рецепт
Захотелось чего-то свежего, легкого? Тогда этот салат для вас.
Пикантный, полезный и очень вкусный салат из черемши, тунца, сыра и сметаны, который готовится за считанные минуты.
Ингредиенты
- тунец консервированный
- 150 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- сыр «фета»
- 120 г
- черемша
- 1 пучок
- сметана
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- лук зеленый
- 3-4 пера
Яйца отварите 10 минут с момента закипания. Остудите, очистите и нарежьте на мелкие кубики.
Черемшу промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
С консервированного тунца слейте жидкость и разомните слегка вилкой.
Сыр нарежьте на мелкие кубики.
В миске соедините тунец, яйца, сыр, черемшу, добавьте перец черный молотый, посолите, заправьте сметаной и перемешайте. Выложите в салатник и посыпьте зеленый луком.
Советы:
Сметану используйте любой жирности, или замените ее натуральным йогуртом.