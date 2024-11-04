Салат из цветной капусты на зиму: рецепт вкусной консервации

Для того чтобы приготовить вкусный и пикантный салат, вам понадобятся простые ингредиенты, которые легко найти на любом рынке и в супермаркете.
Благодаря своей структуре и нежному вкусу цветная капуста прекрасно подходит для зимней консервации. Сохранить ее пользу и добавить чуть-чуть пикантного вкуса можно, приготовив салат на зиму по рецепту со страницы danilchenko_77.
Ингредиенты
- Цветная капуста
- 2 кг
- Перец сладкий
- 1 кг
- Морковь
- 2 шт.
- Лук
- 4 шт.
- Масло
- 200 мл
- Уксус
- 150 мл
- Соль
- 1,5 ст.л
- Сахар
- 120 г
Приготовление:
- Капусту разделите на соцветие и отварите с момента закипания воды 4 мин;
- Воду слейте и добавьте нашинкованную морковь, лук, порезанный полукольцами, и сладкий перец, нарезанный соломкой;
- Для маринада смешайте растительное масло, уксус, соль, сахар и доведите до кипения;
- Залейте овощи, перемешайте и поставьте сверху груз;
- Через 24 часа можно смаковать, но лучше через 2 дня.
Советы:
- По желанию в маринад можно добавить кориандр, черный перец, чеснок.
Цветная капуста богата витаминами С, К, а также содержит большое количество клетчатки и антиоксидантов. Она низкокалорийна, что делает ее идеальным ингредиентом для тех, кто следит за здоровым питанием. Консервация позволяет сохранить все эти полезные свойства и наслаждаться ими в течение года.
Приятного аппетита!
Салат из цветной капусты на зиму – это не только вкусный, но полезный способ сохранить овощи. Простой процесс приготовления, доступные ингредиенты и длительный срок хранения делают этот рецепт идеальным для зимней консервации. Благодаря насыщенному вкусу и хрустящей текстуре цветная капуста становится прекрасной альтернативой традиционной заготовке.
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