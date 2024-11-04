Салат из цветной капусты на зиму: рецепт вкусной консервации

Для того чтобы приготовить вкусный и пикантный салат, вам понадобятся простые ингредиенты, которые легко найти на любом рынке и в супермаркете.

Благодаря своей структуре и нежному вкусу цветная капуста прекрасно подходит для зимней консервации. Сохранить ее пользу и добавить чуть-чуть пикантного вкуса можно, приготовив салат на зиму по рецепту со страницы danilchenko_77.

Ингредиенты Цветная капуста 2 кг Перец сладкий 1 кг Морковь 2 шт. Лук 4 шт. Масло 200 мл Уксус 150 мл Соль 1,5 ст.л Сахар 120 г

Приготовление:

Капусту разделите на соцветие и отварите с момента закипания воды 4 мин; Воду слейте и добавьте нашинкованную морковь, лук, порезанный полукольцами, и сладкий перец, нарезанный соломкой; Для маринада смешайте растительное масло, уксус, соль, сахар и доведите до кипения; Залейте овощи, перемешайте и поставьте сверху груз; Через 24 часа можно смаковать, но лучше через 2 дня.

Советы:

По желанию в маринад можно добавить кориандр, черный перец, чеснок.

Цветная капуста богата витаминами С, К, а также содержит большое количество клетчатки и антиоксидантов. Она низкокалорийна, что делает ее идеальным ингредиентом для тех, кто следит за здоровым питанием. Консервация позволяет сохранить все эти полезные свойства и наслаждаться ими в течение года.

Приятного аппетита!

Салат из цветной капусты на зиму – это не только вкусный, но полезный способ сохранить овощи. Простой процесс приготовления, доступные ингредиенты и длительный срок хранения делают этот рецепт идеальным для зимней консервации. Благодаря насыщенному вкусу и хрустящей текстуре цветная капуста становится прекрасной альтернативой традиционной заготовке.

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