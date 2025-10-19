Салат из грейпфрута и авокадо: рецепт блюда с французским шармом

Салат из грейпфрута и авокадо / © Credits

Французская фудблогер и автор страницы ameliezen называет его «салатом своего детства» — простым, но невероятно изящным сочетанием грейпфрута, авокадо и нежного соуса. Это тот случай, когда пять ингредиентов создают идеальную гармонию вкуса, текстуры и настроения.

Этот салат — настоящая ода свежести. Сочный грейпфрут добавляет легкой горчинки, спелый авокадо — кремовой нежности, а заправка — балансирует вкус сладостью и кислинкой. Его можно подать как легкий обед, перекус или даже гарнир к рыбе или морепродуктам.

Ингредиенты

Салат

грейпфрут 2 шт.

спелый авокадо 2 шт.

Соус

нежирный творог 2 ст. л. нежирный творог

лимонный сок

дижонская горчица 1 ч. л

мед 1 ч. л

соль

Приготовление

Грейпфрут очистите от кожуры и белых пленок и разделите на дольки. Авокадо нарежьте кубиками или тонкими ломтиками. В небольшой миске смешайте творог, лимонный сок, горчицу, мед и соль. Взболтайте венчиком или вилкой до однородности. В большой миске осторожно смешайте грейпфрут и авокадо, добавь соус и еще раз легко перемешай. Салат самый вкусный, когда охлажденный. Можете украсить его листьями мяты или микрогрином.

Этот салат — не только легкий, но и полезный, он богат витамином C, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты, которые поддерживают кожу сияющей, а иммунитет — сильным. Невозможно не полюбить этот салат. Он о натуральности, балансе и наслаждении от простых вещей.