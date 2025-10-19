- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
Салат из грейпфрута и авокадо: рецепт блюда с французским шармом
Есть блюда, которые не требуют сложных техник приготовления или экзотических ингредиентов. Этот салат — именно из таких.
Французская фудблогер и автор страницы ameliezen называет его «салатом своего детства» — простым, но невероятно изящным сочетанием грейпфрута, авокадо и нежного соуса. Это тот случай, когда пять ингредиентов создают идеальную гармонию вкуса, текстуры и настроения.
Этот салат — настоящая ода свежести. Сочный грейпфрут добавляет легкой горчинки, спелый авокадо — кремовой нежности, а заправка — балансирует вкус сладостью и кислинкой. Его можно подать как легкий обед, перекус или даже гарнир к рыбе или морепродуктам.
Ингредиенты
Салат
грейпфрут 2 шт.
спелый авокадо 2 шт.
Соус
нежирный творог 2 ст. л. нежирный творог
лимонный сок
дижонская горчица 1 ч. л
мед 1 ч. л
соль
Приготовление
Грейпфрут очистите от кожуры и белых пленок и разделите на дольки.
Авокадо нарежьте кубиками или тонкими ломтиками.
В небольшой миске смешайте творог, лимонный сок, горчицу, мед и соль. Взболтайте венчиком или вилкой до однородности.
В большой миске осторожно смешайте грейпфрут и авокадо, добавь соус и еще раз легко перемешай.
Салат самый вкусный, когда охлажденный. Можете украсить его листьями мяты или микрогрином.
Этот салат — не только легкий, но и полезный, он богат витамином C, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты, которые поддерживают кожу сияющей, а иммунитет — сильным. Невозможно не полюбить этот салат. Он о натуральности, балансе и наслаждении от простых вещей.