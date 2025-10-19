ТСН в социальных сетях

Салат из грейпфрута и авокадо: рецепт блюда с французским шармом

Есть блюда, которые не требуют сложных техник приготовления или экзотических ингредиентов. Этот салат — именно из таких.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Салат из грейпфрута и авокадо

Салат из грейпфрута и авокадо / © Credits

Французская фудблогер и автор страницы ameliezen называет его «салатом своего детства» — простым, но невероятно изящным сочетанием грейпфрута, авокадо и нежного соуса. Это тот случай, когда пять ингредиентов создают идеальную гармонию вкуса, текстуры и настроения.

Этот салат — настоящая ода свежести. Сочный грейпфрут добавляет легкой горчинки, спелый авокадо — кремовой нежности, а заправка — балансирует вкус сладостью и кислинкой. Его можно подать как легкий обед, перекус или даже гарнир к рыбе или морепродуктам.

Ингредиенты

Салат

  • грейпфрут 2 шт.

  • спелый авокадо 2 шт.

Соус

  • нежирный творог 2 ст. л. нежирный творог

  • лимонный сок

  • дижонская горчица 1 ч. л

  • мед 1 ч. л

  • соль

Приготовление

  1. Грейпфрут очистите от кожуры и белых пленок и разделите на дольки.

  2. Авокадо нарежьте кубиками или тонкими ломтиками.

  3. В небольшой миске смешайте творог, лимонный сок, горчицу, мед и соль. Взболтайте венчиком или вилкой до однородности.

  4. В большой миске осторожно смешайте грейпфрут и авокадо, добавь соус и еще раз легко перемешай.

  5. Салат самый вкусный, когда охлажденный. Можете украсить его листьями мяты или микрогрином.

Этот салат — не только легкий, но и полезный, он богат витамином C, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты, которые поддерживают кожу сияющей, а иммунитет — сильным. Невозможно не полюбить этот салат. Он о натуральности, балансе и наслаждении от простых вещей.

