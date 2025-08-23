Салат из капусты на зиму: интересный рецепт

Салат из капусты на зиму / © Credits

Готовится такой салат легко, получается сочным и очень аппетитным, а еще, он прекрасно дополняет любое блюдо, от картофеля-пюре до мяса или каш. На странице VD Necrasova рассказали о проверенном рецепте, который поможет вам сделать сразу большую порцию салата, а главное, сохранить его без лишних хлопот до весны.

Ингредиенты (на 9 литров салата)

Салат

Капуста 5 кг (вес уже без кочанов)

Морковь 1 кг

Лук 1 кг

Болгарский перец 1 кг

Острый перец 3 шт.

Заправка

Соль 100 г

Сахар 400 г

Масло 400 мл

Уксус 9% 400 мл

Приготовление

Капусту нарежьте крупными кусками, удалите кочаны и измельчите в комбайне или ножом. Морковь натрите на терке (мелкой или крупной — на ваш вкус). Лук нарежьте полукольцами. Болгарский перец очистите и нарежьте небольшими кусочками. Острый перец порежьте мельче. Большую миску наполните этими овощами. Добавьте соль, сахар, уксус и масло. Перемешайте руками, чтобы капуста быстрее пустила сок. Оставьте смесь на 2 часа, периодически перемешивайте. За это время овощи станут мягче, а на дне миски соберется много сока. Наполните чистые стерилизованные банки салатом, плотно утрамбуйте и залейте соком, который пустили овощи. Поставьте банки в большую кастрюлю с водой, стерилизуйте 30 мин от момента закипания. Закатайте крышками и переверните вверх дном до полного остывания. У вас получится примерно 9 литровых банок ароматного салата.

Советы

Для более яркого вкуса можно добавить несколько зерен черного перца или лавровый лист.

Если не любите острое, замените острый перец на сладкий или вовсе уберите.

Храните банки в темном прохладном месте и салат легко простоит до весны.

Салат из капусты на зиму, это отличный способ разнообразить зимний стол. Простой в приготовлении, он сочетает в себе свежесть овощей, приятную пикантность и пользу. А главное, даже в холодные дни дарит ощущение лета.