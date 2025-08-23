Салат из капусты на зиму: интересный рецепт

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
5
Время на прочтение
2 мин

Салат из капусты на зиму:

Домашняя консервация — настоящая магия украинских хозяек. Зимой так приятно открыть баночку с ароматным салатом, который сохранил в себе солнечный вкус лета. Одним из самых популярных блюд в наших кладовых является салат из капусты на зиму.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Салат из капусты на зиму

Салат из капусты на зиму / © Credits

Готовится такой салат легко, получается сочным и очень аппетитным, а еще, он прекрасно дополняет любое блюдо, от картофеля-пюре до мяса или каш. На странице VD Necrasova рассказали о проверенном рецепте, который поможет вам сделать сразу большую порцию салата, а главное, сохранить его без лишних хлопот до весны.

Ингредиенты (на 9 литров салата)

Салат

  • Капуста 5 кг (вес уже без кочанов)

  • Морковь 1 кг

  • Лук 1 кг

  • Болгарский перец 1 кг

  • Острый перец 3 шт.

Заправка

  • Соль 100 г

  • Сахар 400 г

  • Масло 400 мл

  • Уксус 9% 400 мл

Приготовление

  1. Капусту нарежьте крупными кусками, удалите кочаны и измельчите в комбайне или ножом.

  2. Морковь натрите на терке (мелкой или крупной — на ваш вкус).

  3. Лук нарежьте полукольцами.

  4. Болгарский перец очистите и нарежьте небольшими кусочками.

  5. Острый перец порежьте мельче.

  6. Большую миску наполните этими овощами. Добавьте соль, сахар, уксус и масло. Перемешайте руками, чтобы капуста быстрее пустила сок.

  7. Оставьте смесь на 2 часа, периодически перемешивайте. За это время овощи станут мягче, а на дне миски соберется много сока.

  8. Наполните чистые стерилизованные банки салатом, плотно утрамбуйте и залейте соком, который пустили овощи.

  9. Поставьте банки в большую кастрюлю с водой, стерилизуйте 30 мин от момента закипания. Закатайте крышками и переверните вверх дном до полного остывания.

  10. У вас получится примерно 9 литровых банок ароматного салата.

Советы

  • Для более яркого вкуса можно добавить несколько зерен черного перца или лавровый лист.

  • Если не любите острое, замените острый перец на сладкий или вовсе уберите.

  • Храните банки в темном прохладном месте и салат легко простоит до весны.

Салат из капусты на зиму, это отличный способ разнообразить зимний стол. Простой в приготовлении, он сочетает в себе свежесть овощей, приятную пикантность и пользу. А главное, даже в холодные дни дарит ощущение лета.

