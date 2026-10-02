Салат из капусты с беконом: интересный рецепт

Салат из капусты с беконом / © Credits

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Капустный салат не обязательно должен быть скучным. В рецепте, о котором рассказали на странице EatingWell главную роль играет бекон: его обжаривают до хрустящей корочки, а вытопленный жир добавляют в заправку. В результате получается насыщенный соус со сладковатыми, кислыми и пикантными нотками, который прекрасно пропитывает свежую капусту. Салат готовится быстро, а ингредиенты максимально просты.

Ингредиенты бекон 8 ломтиков (примерно 170 г) яблочный уксус 6 ст. л. дижонская горчица 4 ч. л. мед 2 ч. л. молотый чёрный перец ½ ч. л. соль ⅛ ч. л. белокочанная капуста 1 небольшой кочан (примерно 700 г)

Приготовление

Выложите нарезанный бекон в большую сковороду и жарьте на среднем огне, часто помешивая, около 12–14 минут, пока он не станет румяным и хрустящим. Переложите бекон на тарелку, выстланную бумажным полотенцем. Жир из сковороды сохраните, его должно получиться около 6 ст. л. Если жира недостаточно, долейте оливковое масло. В отдельной большой миске смешайте яблочный уксус, горчицу, мёд, перец и соль. Постепенно влейте теплый жир от бекона, постоянно взбивая его венчиком, чтобы заправка стала однородной. Капусту тонко нашинкуйте, добавьте в заправку вместе с хрустящим беконом и хорошо перемешайте. Важно, чтобы соус равномерно покрыл каждую полоску капусты.

Этот салат — прекрасный пример того, как несколько простых продуктов могут создать совершенно неожиданный вкус. Хрустящий бекон придаёт капусте насыщенность, мёд смягчает кислинку уксуса, а горчица придаёт заправке пикантность.

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