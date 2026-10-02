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Салат из капусты с беконом: интересный рецепт
Хрустящий ароматный бекон, нежная капуста и пикантная медово-горчичная заправка с яблочным уксусом — простое сочетание, которое никогда не подводит.
Капустный салат не обязательно должен быть скучным. В рецепте, о котором рассказали на странице EatingWell главную роль играет бекон: его обжаривают до хрустящей корочки, а вытопленный жир добавляют в заправку. В результате получается насыщенный соус со сладковатыми, кислыми и пикантными нотками, который прекрасно пропитывает свежую капусту. Салат готовится быстро, а ингредиенты максимально просты.
Ингредиенты
- бекон
- 8 ломтиков (примерно 170 г)
- яблочный уксус
- 6 ст. л.
- дижонская горчица
- 4 ч. л.
- мед
- 2 ч. л.
- молотый чёрный перец
- ½ ч. л.
- соль
- ⅛ ч. л.
- белокочанная капуста
- 1 небольшой кочан (примерно 700 г)
Приготовление
Выложите нарезанный бекон в большую сковороду и жарьте на среднем огне, часто помешивая, около 12–14 минут, пока он не станет румяным и хрустящим.
Переложите бекон на тарелку, выстланную бумажным полотенцем.
Жир из сковороды сохраните, его должно получиться около 6 ст. л.
Если жира недостаточно, долейте оливковое масло.
В отдельной большой миске смешайте яблочный уксус, горчицу, мёд, перец и соль.
Постепенно влейте теплый жир от бекона, постоянно взбивая его венчиком, чтобы заправка стала однородной.
Капусту тонко нашинкуйте, добавьте в заправку вместе с хрустящим беконом и хорошо перемешайте.
Важно, чтобы соус равномерно покрыл каждую полоску капусты.
Этот салат — прекрасный пример того, как несколько простых продуктов могут создать совершенно неожиданный вкус. Хрустящий бекон придаёт капусте насыщенность, мёд смягчает кислинку уксуса, а горчица придаёт заправке пикантность.