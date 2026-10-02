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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
185
Время на прочтение
1 мин

Салат из капусты с беконом: интересный рецепт

Хрустящий ароматный бекон, нежная капуста и пикантная медово-горчичная заправка с яблочным уксусом — простое сочетание, которое никогда не подводит.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
145 ккал
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Салат из капусты с беконом

Салат из капусты с беконом / © Credits

Капустный салат не обязательно должен быть скучным. В рецепте, о котором рассказали на странице EatingWell главную роль играет бекон: его обжаривают до хрустящей корочки, а вытопленный жир добавляют в заправку. В результате получается насыщенный соус со сладковатыми, кислыми и пикантными нотками, который прекрасно пропитывает свежую капусту. Салат готовится быстро, а ингредиенты максимально просты.

Ингредиенты

бекон
8 ломтиков (примерно 170 г)
яблочный уксус
6 ст. л.
дижонская горчица
4 ч. л.
мед
2 ч. л.
молотый чёрный перец
½ ч. л.
соль
⅛ ч. л.
белокочанная капуста
1 небольшой кочан (примерно 700 г)

Приготовление

  1. Выложите нарезанный бекон в большую сковороду и жарьте на среднем огне, часто помешивая, около 12–14 минут, пока он не станет румяным и хрустящим.

  2. Переложите бекон на тарелку, выстланную бумажным полотенцем.

  3. Жир из сковороды сохраните, его должно получиться около 6 ст. л.

  4. Если жира недостаточно, долейте оливковое масло.

  5. В отдельной большой миске смешайте яблочный уксус, горчицу, мёд, перец и соль.

  6. Постепенно влейте теплый жир от бекона, постоянно взбивая его венчиком, чтобы заправка стала однородной.

  7. Капусту тонко нашинкуйте, добавьте в заправку вместе с хрустящим беконом и хорошо перемешайте.

  8. Важно, чтобы соус равномерно покрыл каждую полоску капусты.

Этот салат — прекрасный пример того, как несколько простых продуктов могут создать совершенно неожиданный вкус. Хрустящий бекон придаёт капусте насыщенность, мёд смягчает кислинку уксуса, а горчица придаёт заправке пикантность.

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