Салат из капусты с картофелем и тунцом: рецепт блюда, которое можно намазать на хлеб

Салат «М’ятий» с картофелем и тунцом tiktok.com_@myroslava.pekariuk

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Иногда самые вкусные блюда получаются из простых продуктов, которые уже есть в холодильнике. Именно такой вариант предложила фудблогер Мирослава Пекарюк — сытный салат с картофелем и тунцом, в котором сочетаются нежная текстура, свежесть зелени и приятная кислинка маринованных огурцов.

Ингредиенты греческий йогурт 4 ст. л. американская горчица 1 ч. л. соевый соус 1 ст. л. лимонный сок ¼ лимона майонез 1 ст. л. чёрный молотый перец щепотка укроп по вкусу варёные яйца 2 шт. большой вареный картофель 1 шт. красный лук ½ шт. консервированный тунец 160 г маринованные огурцы 70 г

Салат «М’ятий» с картофелем и тунцом tiktok.com_@myroslava.pekariuk

Приготовление

В глубокой миске смешайте греческий йогурт, лимонный сок, американскую горчицу и соевый соус. Добавьте майонез, щепотку черного перца и измельченный укроп. Хорошо перемешайте, чтобы соус стал однородным и нежным. Вареные яйца и картофель раздавите вилкой на небольшие кусочки. Красный лук и маринованные огурцы мелко нарежьте. Добавьте всё в соус вместе с консервированным тунцом. Аккуратно перемешайте ингредиенты, чтобы они равномерно покрылись соусом. По желанию добавьте ещё немного укропа или свежемолотого перца. Салат можно подавать сразу или на некоторое время поставить в холодильник, чтобы вкусы лучше соединились.

Подача

Самый простой вариант — есть его прямо из миски, как полноценное блюдо, однако если хочется чего-то особенного, попробуйте подать салат на поджаренном хлебе, хрустящих тостах или кусочках багета.

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Для более выраженного вкуса можно добавить немного свежего укропа непосредственно перед подачей, а если вы любите пикантные блюда, добавьте в рецепт щепотку чили.

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Салат из помятого картофеля с тунцом — отличный способ превратить привычные продукты в сытное и аппетитное блюдо без лишних кулинарных хлопот.

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