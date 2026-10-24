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Салат из капусты с картофелем и тунцом: рецепт блюда, которое можно намазать на хлеб
Если вы ищете идею для быстрого завтрака, легкого обеда или сытного перекуса, этот рецепт салата с картофелем, тунцом, яйцами и маринованными огурцами — именно для вас.
Иногда самые вкусные блюда получаются из простых продуктов, которые уже есть в холодильнике. Именно такой вариант предложила фудблогер Мирослава Пекарюк — сытный салат с картофелем и тунцом, в котором сочетаются нежная текстура, свежесть зелени и приятная кислинка маринованных огурцов.
Ингредиенты
- греческий йогурт
- 4 ст. л.
- американская горчица
- 1 ч. л.
- соевый соус
- 1 ст. л.
- лимонный сок
- ¼ лимона
- майонез
- 1 ст. л.
- чёрный молотый перец
- щепотка
- укроп
- по вкусу
- варёные яйца
- 2 шт.
- большой вареный картофель
- 1 шт.
- красный лук
- ½ шт.
- консервированный тунец
- 160 г
- маринованные огурцы
- 70 г
Приготовление
В глубокой миске смешайте греческий йогурт, лимонный сок, американскую горчицу и соевый соус.
Добавьте майонез, щепотку черного перца и измельченный укроп.
Хорошо перемешайте, чтобы соус стал однородным и нежным.
Вареные яйца и картофель раздавите вилкой на небольшие кусочки.
Красный лук и маринованные огурцы мелко нарежьте.
Добавьте всё в соус вместе с консервированным тунцом.
Аккуратно перемешайте ингредиенты, чтобы они равномерно покрылись соусом.
По желанию добавьте ещё немного укропа или свежемолотого перца.
Салат можно подавать сразу или на некоторое время поставить в холодильник, чтобы вкусы лучше соединились.
Подача
Самый простой вариант — есть его прямо из миски, как полноценное блюдо, однако если хочется чего-то особенного, попробуйте подать салат на поджаренном хлебе, хрустящих тостах или кусочках багета.
Для более выраженного вкуса можно добавить немного свежего укропа непосредственно перед подачей, а если вы любите пикантные блюда, добавьте в рецепт щепотку чили.
Салат из помятого картофеля с тунцом — отличный способ превратить привычные продукты в сытное и аппетитное блюдо без лишних кулинарных хлопот.