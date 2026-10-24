ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
781
Время на прочтение
2 мин

Салат из капусты с картофелем и тунцом: рецепт блюда, которое можно намазать на хлеб

Если вы ищете идею для быстрого завтрака, легкого обеда или сытного перекуса, этот рецепт салата с картофелем, тунцом, яйцами и маринованными огурцами — именно для вас.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
145 ккал
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Салат «М’ятий» с картофелем и тунцом tiktok.com_@myroslava.pekariuk

Салат «М’ятий» с картофелем и тунцом tiktok.com_@myroslava.pekariuk

Иногда самые вкусные блюда получаются из простых продуктов, которые уже есть в холодильнике. Именно такой вариант предложила фудблогер Мирослава Пекарюк — сытный салат с картофелем и тунцом, в котором сочетаются нежная текстура, свежесть зелени и приятная кислинка маринованных огурцов.

Ингредиенты

греческий йогурт
4 ст. л.
американская горчица
1 ч. л.
соевый соус
1 ст. л.
лимонный сок
¼ лимона
майонез
1 ст. л.
чёрный молотый перец
щепотка
укроп
по вкусу
варёные яйца
2 шт.
большой вареный картофель
1 шт.
красный лук
½ шт.
консервированный тунец
160 г
маринованные огурцы
70 г
Салат «М’ятий» с картофелем и тунцом tiktok.com_@myroslava.pekariuk

Салат «М’ятий» с картофелем и тунцом tiktok.com_@myroslava.pekariuk

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте греческий йогурт, лимонный сок, американскую горчицу и соевый соус.

  2. Добавьте майонез, щепотку черного перца и измельченный укроп.

  3. Хорошо перемешайте, чтобы соус стал однородным и нежным.

  4. Вареные яйца и картофель раздавите вилкой на небольшие кусочки.

  5. Красный лук и маринованные огурцы мелко нарежьте.

  6. Добавьте всё в соус вместе с консервированным тунцом.

  7. Аккуратно перемешайте ингредиенты, чтобы они равномерно покрылись соусом.

  8. По желанию добавьте ещё немного укропа или свежемолотого перца.

  9. Салат можно подавать сразу или на некоторое время поставить в холодильник, чтобы вкусы лучше соединились.

Подача

Самый простой вариант — есть его прямо из миски, как полноценное блюдо, однако если хочется чего-то особенного, попробуйте подать салат на поджаренном хлебе, хрустящих тостах или кусочках багета.

Для более выраженного вкуса можно добавить немного свежего укропа непосредственно перед подачей, а если вы любите пикантные блюда, добавьте в рецепт щепотку чили.

Салат из помятого картофеля с тунцом — отличный способ превратить привычные продукты в сытное и аппетитное блюдо без лишних кулинарных хлопот.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie