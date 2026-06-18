- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 1 мин
Салат из капусты с огурцом и кукурузой: рецепт популярного сезонного блюда
Это сочный, легкий, хрустящий салат.
Готовится очень быстро из самых доступных ингредиентов.
Ингредиенты
- капуста белокочанная молодая
- 400 г
- огурец свежий
- 2 шт.
- кукуруза консервированная
- 300 г
- сметана
- 4 ст. л.
- горчица французская
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень (укроп, петрушка)
-
Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, посолите и слегка помните ее руками.
Огурцы нарежьте соломкой.
С кукурузы слейте жидкость.
Зелень мелко нарежьте.
Для заправки: смешайте сметану, горчицу, посолите.
В миску выложите капусту, огурцы, кукурузу, зелень, добавьте перец черный молотый, заправьте заправкой и перемешайте.
Советы:
Сметану можно заменить майонезом.
Комментарии
Сортировать: