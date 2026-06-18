Салат из капусты с огурцом и кукурузой: рецепт популярного сезонного блюда

Звёздчатый жасмин — одно из самых эффектных растений для сада, балкона или террасы. Его нежные белые цветы не только украшают пространство, но и наполняют воздух роскошным ароматом, напоминающим о средиземноморских курортах и летних вечерах. Но что делать, если растение выглядит здоровым, активно растет, а цветов так и нет, давайте разберемся.