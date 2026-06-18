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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
118
Время на прочтение
1 мин

Салат из капусты с огурцом и кукурузой: рецепт популярного сезонного блюда

Это сочный, легкий, хрустящий салат.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Комментарии
Салат из капусты с огурцом и кукурузой

Салат из капусты с огурцом и кукурузой / © Credits

Готовится очень быстро из самых доступных ингредиентов.

Ингредиенты

капуста белокочанная молодая
400 г
огурец свежий
2 шт.
кукуруза консервированная
300 г
сметана
4 ст. л.
горчица французская
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка)

  1. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, посолите и слегка помните ее руками.

  2. Огурцы нарежьте соломкой.

  3. С кукурузы слейте жидкость.

  4. Зелень мелко нарежьте.

  5. Для заправки: смешайте сметану, горчицу, посолите.

  6. В миску выложите капусту, огурцы, кукурузу, зелень, добавьте перец черный молотый, заправьте заправкой и перемешайте.

Советы:

  • Сметану можно заменить майонезом.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
118
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