Салат из картофеля и маринованных огурцов: простой рецепт
Из простых и доступных продуктов приготовьте сытный и очень вкусный салат.
Вам понадобятся картофель, маринованные огурцы, репчатый лук, соус из йогурта, горчицы и черного молотого перца.
Ингредиенты:
картофель — 6 шт;
лук красный — 1 шт;
маринованные огурцы — 3 шт;
зелень (укроп, петрушка).
Для соуса:
йогурт белый — 200 гр;
горчица (не острая) — 1 ч л;
сахар — 1 ч л;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Картофель помойте, залейте холодной водой, поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите при закрытой крышке 20 минут, готовность проверьте деревянной шпажкой. Слейте с картофеля кипяток, остудите, очистите и нарежьте на небольшие кубики.
Зелень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.
Лук очистите, и нарежьте четверть кольцами.
Маринованные огурцы нарежьте на небольшие кубики.
Для соуса: в миску выложите йогурт, добавьте горчицу, сахар, перец черный молотый, соль и перемешайте.
В салатник выложите картофель, маринованные огурцы, лук, зелень, перемешайте, добавьте соус, и еще раз перемешайте. Украсьте салат зеленью.
Советы:
Йогурт используйте густой.