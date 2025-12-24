ТСН в социальных сетях

Рецепты
108
Салат из картофеля и маринованных огурцов: простой рецепт

Из простых и доступных продуктов приготовьте сытный и очень вкусный салат.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Салат из картофеля и маринованных огурцов

Салат из картофеля и маринованных огурцов / © Credits

Вам понадобятся картофель, маринованные огурцы, репчатый лук, соус из йогурта, горчицы и черного молотого перца.

Ингредиенты:

  • картофель — 6 шт;

  • лук красный — 1 шт;

  • маринованные огурцы — 3 шт;

  • зелень (укроп, петрушка).

Для соуса:

  • йогурт белый — 200 гр;

  • горчица (не острая) — 1 ч л;

  • сахар — 1 ч л;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Картофель помойте, залейте холодной водой, поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите при закрытой крышке 20 минут, готовность проверьте деревянной шпажкой. Слейте с картофеля кипяток, остудите, очистите и нарежьте на небольшие кубики.

  2. Зелень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и измельчите.

  3. Лук очистите, и нарежьте четверть кольцами.

  4. Маринованные огурцы нарежьте на небольшие кубики.

  5. Для соуса: в миску выложите йогурт, добавьте горчицу, сахар, перец черный молотый, соль и перемешайте.

  6. В салатник выложите картофель, маринованные огурцы, лук, зелень, перемешайте, добавьте соус, и еще раз перемешайте. Украсьте салат зеленью.

Советы:

  • Йогурт используйте густой.

