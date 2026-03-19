Салат из краснокочанной капусты с арахисовым соусом — оригинальный рецепт от профессионального шеф-повара
Кто сказал, что салат не может быть гастрономическим открытием. Предлагаем вам приготовить яркое и необычное блюдо из краснокочанной капусты и арахисово-соевым соусом, ягодами и цитрусами.
Современная кухня любит неожиданные сочетания и этот салат — идеальный пример. В нем сочетаются сладкие фрукты, хрустящая капуста, кремовая арахисовая заправка и легкая кислинка цитрусов. Все это делает блюдо не только вкусным, но и визуально привлекательным — идеальным для тех, кто любит здоровое питание, но не готов жертвовать вкусом. О рецепте его приготовления рассказал шеф Джозеф Хадад.
Ингредиенты
Салат
краснокочанная капуста ¾ шт.
огурец 1 шт.
зеленый лук 3 шт.
черника 100 г
финики 5 шт.
апельсины 3 шт.
Заправка
арахисовая паста 100 г
оливкового масла
лимонный сок ½ ст. л
свежий апельсиновый сок 150 мл
соевый соус ½ ст. л
чеснок ½ зубчика
сахар (или 1 ст. л меда) ½ ст. л
кунжутное масло 1 ст. л
соль
черный перец
Приготовление
В блендере смешайте все ингредиенты для заправки до однородной кремовой консистенции, это основа вкуса салата.
Капусту нарезайте очень тонко, чтобы она оставалась хрустящей.
Огурец и лук нарежьте средними или тонкими кусочками, а финики и чернику добавьте целыми или разрезанными, чтобы вкус был ярким и контрастным.
В большой миске аккуратно перемешайте овощи и фрукты с заправкой. Делайте это аккуратно, чтобы капуста оставалась хрустящей, а соус обволакивал каждый кусочек.
Подавайте сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть и текстуру.
Салат из краснокочанной капусты с арахисовым соусом — это взрыв вкуса и цвета на вашей тарелке. Он дарит ощущение легкости и поражает нестандартным сочетанием ингредиентов. Идеален для обеда, ужина или как стильная закуска для гостей.