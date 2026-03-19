Рецепты
23
2 мин

Салат из краснокочанной капусты с арахисовым соусом — оригинальный рецепт от профессионального шеф-повара

Кто сказал, что салат не может быть гастрономическим открытием. Предлагаем вам приготовить яркое и необычное блюдо из краснокочанной капусты и арахисово-соевым соусом, ягодами и цитрусами.

Станислава Бондаренко
Салат из краснокочанной капусты

Салат из краснокочанной капусты / © Credits

Современная кухня любит неожиданные сочетания и этот салат — идеальный пример. В нем сочетаются сладкие фрукты, хрустящая капуста, кремовая арахисовая заправка и легкая кислинка цитрусов. Все это делает блюдо не только вкусным, но и визуально привлекательным — идеальным для тех, кто любит здоровое питание, но не готов жертвовать вкусом. О рецепте его приготовления рассказал шеф Джозеф Хадад.

Ингредиенты

Салат

  • краснокочанная капуста ¾ шт.

  • огурец 1 шт.

  • зеленый лук 3 шт.

  • черника 100 г

  • финики 5 шт.

  • апельсины 3 шт.

Заправка

  • арахисовая паста 100 г

  • оливкового масла

  • лимонный сок ½ ст. л

  • свежий апельсиновый сок 150 мл

  • соевый соус ½ ст. л

  • чеснок ½ зубчика

  • сахар (или 1 ст. л меда) ½ ст. л

  • кунжутное масло 1 ст. л

  • соль

  • черный перец

Приготовление

  1. В блендере смешайте все ингредиенты для заправки до однородной кремовой консистенции, это основа вкуса салата.

  2. Капусту нарезайте очень тонко, чтобы она оставалась хрустящей.

  3. Огурец и лук нарежьте средними или тонкими кусочками, а финики и чернику добавьте целыми или разрезанными, чтобы вкус был ярким и контрастным.

  4. В большой миске аккуратно перемешайте овощи и фрукты с заправкой. Делайте это аккуратно, чтобы капуста оставалась хрустящей, а соус обволакивал каждый кусочек.

  5. Подавайте сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть и текстуру.

Салат из краснокочанной капусты с арахисовым соусом — это взрыв вкуса и цвета на вашей тарелке. Он дарит ощущение легкости и поражает нестандартным сочетанием ингредиентов. Идеален для обеда, ужина или как стильная закуска для гостей.

