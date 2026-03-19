Салат из краснокочанной капусты / © Credits

Современная кухня любит неожиданные сочетания и этот салат — идеальный пример. В нем сочетаются сладкие фрукты, хрустящая капуста, кремовая арахисовая заправка и легкая кислинка цитрусов. Все это делает блюдо не только вкусным, но и визуально привлекательным — идеальным для тех, кто любит здоровое питание, но не готов жертвовать вкусом. О рецепте его приготовления рассказал шеф Джозеф Хадад.

Ингредиенты

Салат

краснокочанная капуста ¾ шт.

огурец 1 шт.

зеленый лук 3 шт.

черника 100 г

финики 5 шт.

апельсины 3 шт.

Заправка

арахисовая паста 100 г

оливкового масла

лимонный сок ½ ст. л

свежий апельсиновый сок 150 мл

соевый соус ½ ст. л

чеснок ½ зубчика

сахар (или 1 ст. л меда) ½ ст. л

кунжутное масло 1 ст. л

соль

черный перец

Приготовление

В блендере смешайте все ингредиенты для заправки до однородной кремовой консистенции, это основа вкуса салата. Капусту нарезайте очень тонко, чтобы она оставалась хрустящей. Огурец и лук нарежьте средними или тонкими кусочками, а финики и чернику добавьте целыми или разрезанными, чтобы вкус был ярким и контрастным. В большой миске аккуратно перемешайте овощи и фрукты с заправкой. Делайте это аккуратно, чтобы капуста оставалась хрустящей, а соус обволакивал каждый кусочек. Подавайте сразу после приготовления, чтобы сохранить свежесть и текстуру.

Салат из краснокочанной капусты с арахисовым соусом — это взрыв вкуса и цвета на вашей тарелке. Он дарит ощущение легкости и поражает нестандартным сочетанием ингредиентов. Идеален для обеда, ужина или как стильная закуска для гостей.