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Салат из красной капусты и граната: оригинальный рецепт
Салат из красной капусты и граната поражает не только своим ярким видом, но и гармонией вкусов: хрустящая текстура капусты, сочные зерна граната, ароматная зелень и заправка создают настоящий взрыв впечатлений.
Этот салат — отличный пример того, как просто, но с фантазией, можно создать кулинарный шедевр, а рецепт принадлежит кулинарной блоггерке Meliz Berg, соединившей в нем средиземноморские и ближневосточные мотивы.
Один из главных секретов — это очень мелкая нарезка ингредиентов. Важно нарезать все меньше (кроме, конечно, зерен граната), ведь именно так достигается идеальное сочетание вкусов в каждом кусочке. Этот салат прекрасно хранится в холодильнике, а на следующий день становится даже вкуснее, ведь овощи и зелень успевают хорошо пропитаться ароматной заправкой.
Ингредиенты
Для салата
Краснокочанная капуста 250 г
Огурец (без семян) ½ шт.
Большой красный перец 1 шт.
Зеленый лук 2 шт.
Свежая кинза 50 г
Зерна граната 200 г
Для заправки
Оливковое масло 3 ст. л
Свежий апельсиновый сок 2 ст. л
Белый винный уксус 1 ст. л
Сушеная мята 2 ч. л
Мед 1 ч. л
Гранатовая струя 2 ст. л
Соль
Приготовление
Нарежьте капусту, огурец, перец, лук и кинзу максимально мелко. Это не только сделает салат более красивым, но и поможет каждому ингредиенту полностью раскрыть свой вкус.
В большой миске соедините измельченные овощи и зерна граната.
В отдельном сосуде тщательно смешайте оливковое масло, апельсиновый сок, уксус, мяту, мед, гранатовую патоку и соль. Хорошо взболтайте или перемешайте венчиком до однородности.
Полейте овощи заправкой и осторожно перемешайте. Салат готов к подаче, но если дать ему постоять в холодильнике 1–2 часа, вкус станет еще глубже.
Этот салат освежает, бодрит и радует глаз — именно то, что нужно весной и летом. А главное — он настолько вкусен, что его хочется готовить снова и снова.