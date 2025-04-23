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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Салат из красной капусты и граната: оригинальный рецепт

Салат из красной капусты и граната поражает не только своим ярким видом, но и гармонией вкусов: хрустящая текстура капусты, сочные зерна граната, ароматная зелень и заправка создают настоящий взрыв впечатлений.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Салат из красной капусты и граната: оригинальный рецепт

Салат из красной капусты и граната: оригинальный рецепт / © Credits

Этот салат — отличный пример того, как просто, но с фантазией, можно создать кулинарный шедевр, а рецепт принадлежит кулинарной блоггерке Meliz Berg, соединившей в нем средиземноморские и ближневосточные мотивы.

Один из главных секретов — это очень мелкая нарезка ингредиентов. Важно нарезать все меньше (кроме, конечно, зерен граната), ведь именно так достигается идеальное сочетание вкусов в каждом кусочке. Этот салат прекрасно хранится в холодильнике, а на следующий день становится даже вкуснее, ведь овощи и зелень успевают хорошо пропитаться ароматной заправкой.

Ингредиенты

Для салата

  • Краснокочанная капуста 250 г

  • Огурец (без семян) ½ шт.

  • Большой красный перец 1 шт.

  • Зеленый лук 2 шт.

  • Свежая кинза 50 г

  • Зерна граната 200 г

Для заправки

  • Оливковое масло 3 ст. л

  • Свежий апельсиновый сок 2 ст. л

  • Белый винный уксус 1 ст. л

  • Сушеная мята 2 ч. л

  • Мед 1 ч. л

  • Гранатовая струя 2 ст. л

  • Соль

Приготовление

  • Нарежьте капусту, огурец, перец, лук и кинзу максимально мелко. Это не только сделает салат более красивым, но и поможет каждому ингредиенту полностью раскрыть свой вкус.

  • В большой миске соедините измельченные овощи и зерна граната.

  • В отдельном сосуде тщательно смешайте оливковое масло, апельсиновый сок, уксус, мяту, мед, гранатовую патоку и соль. Хорошо взболтайте или перемешайте венчиком до однородности.

  • Полейте овощи заправкой и осторожно перемешайте. Салат готов к подаче, но если дать ему постоять в холодильнике 1–2 часа, вкус станет еще глубже.

Этот салат освежает, бодрит и радует глаз — именно то, что нужно весной и летом. А главное — он настолько вкусен, что его хочется готовить снова и снова.

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