Салат из красной капусты и граната: оригинальный рецепт / © Credits

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Этот салат — отличный пример того, как просто, но с фантазией, можно создать кулинарный шедевр, а рецепт принадлежит кулинарной блоггерке Meliz Berg, соединившей в нем средиземноморские и ближневосточные мотивы.

Один из главных секретов — это очень мелкая нарезка ингредиентов. Важно нарезать все меньше (кроме, конечно, зерен граната), ведь именно так достигается идеальное сочетание вкусов в каждом кусочке. Этот салат прекрасно хранится в холодильнике, а на следующий день становится даже вкуснее, ведь овощи и зелень успевают хорошо пропитаться ароматной заправкой.

Ингредиенты

Для салата

Краснокочанная капуста 250 г

Огурец (без семян) ½ шт.

Большой красный перец 1 шт.

Зеленый лук 2 шт.

Свежая кинза 50 г

Зерна граната 200 г

Для заправки

Оливковое масло 3 ст. л

Свежий апельсиновый сок 2 ст. л

Белый винный уксус 1 ст. л

Сушеная мята 2 ч. л

Мед 1 ч. л

Гранатовая струя 2 ст. л

Соль

Приготовление

Нарежьте капусту, огурец, перец, лук и кинзу максимально мелко. Это не только сделает салат более красивым, но и поможет каждому ингредиенту полностью раскрыть свой вкус.

В большой миске соедините измельченные овощи и зерна граната.

В отдельном сосуде тщательно смешайте оливковое масло, апельсиновый сок, уксус, мяту, мед, гранатовую патоку и соль. Хорошо взболтайте или перемешайте венчиком до однородности.

Полейте овощи заправкой и осторожно перемешайте. Салат готов к подаче, но если дать ему постоять в холодильнике 1–2 часа, вкус станет еще глубже.

Этот салат освежает, бодрит и радует глаз — именно то, что нужно весной и летом. А главное — он настолько вкусен, что его хочется готовить снова и снова.

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