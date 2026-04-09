- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 1 мин
Салат из куриной печени с грибами яйцами и сыром: рецепт для праздничного стола
Приготовьте слоеный, сытный салат из куриной печени, грибов, яиц и сыра.
Это блюдо отлично подойдет к праздничному столу.
Ингредиенты:
куриная печень — 300 гр;
яйца куриные — 3 шт;
лук репчатый — 1 шт;
шампиньоны — 300 гр;
сыр твердый — 100 гр;
растительное масло — 2 ст л;
майонез — по вкусу;
перец черный душистый — 3 шт;
лавровый лист — 1 шт;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Печень вымойте, удалите пленки, желчные протоки.
Выложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте перец черный душистый, лавровый лист, доведите до кипения, снимите пену, посолите и варите 10 минут.
Выньте из кастрюли, остудите и натрите на крупную терку.
Яйца отварите с момента закипания 8 минут.
Остудите, очистите и также натрите на крупную терку.
Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.
Шампиньоны промойте, и нарежьте на небольшие кубики.
Твердый сыр натрите на крупную терку.
В сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук, обжарьте до мягкости, затем грибы, посолите, поперчите и обжарьте до слегка золотистого цвета.
В салатник выложите салат слоями: печень, яйца, грибы с луком, каждый слой смажьте слегка майонезом, сверху посыпьте твердым сыром.
Отправьте в холодильник настояться на 30-50 минут.
Советы:
Майонез можно заменить греческим йогуртом.