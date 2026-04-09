ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
31
Время на прочтение
1 мин

Салат из куриной печени с грибами яйцами и сыром: рецепт для праздничного стола

Приготовьте слоеный, сытный салат из куриной печени, грибов, яиц и сыра.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Это блюдо отлично подойдет к праздничному столу.

Ингредиенты:

  • куриная печень — 300 гр;

  • яйца куриные — 3 шт;

  • лук репчатый — 1 шт;

  • шампиньоны — 300 гр;

  • сыр твердый — 100 гр;

  • растительное масло — 2 ст л;

  • майонез — по вкусу;

  • перец черный душистый — 3 шт;

  • лавровый лист — 1 шт;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Печень вымойте, удалите пленки, желчные протоки.

  2. Выложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте перец черный душистый, лавровый лист, доведите до кипения, снимите пену, посолите и варите 10 минут.

  3. Выньте из кастрюли, остудите и натрите на крупную терку.

  4. Яйца отварите с момента закипания 8 минут.

  5. Остудите, очистите и также натрите на крупную терку.

  6. Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.

  7. Шампиньоны промойте, и нарежьте на небольшие кубики.

  8. Твердый сыр натрите на крупную терку.

  9. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук, обжарьте до мягкости, затем грибы, посолите, поперчите и обжарьте до слегка золотистого цвета.

  10. В салатник выложите салат слоями: печень, яйца, грибы с луком, каждый слой смажьте слегка майонезом, сверху посыпьте твердым сыром.

  11. Отправьте в холодильник настояться на 30-50 минут.

Советы:

  • Майонез можно заменить греческим йогуртом.

Дата публикации
Количество просмотров
Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie