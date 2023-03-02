Салат из куриных сердечек: оригинальный рецепт

Куриные сердечки – это полезный субпродукт, который не только заменит мясо, но и придаст блюду необычный вкус.

Основным ингредиентом блюда являются вареные сердечки. У салата аппетитный вид, аромат свежих огурцов и пикантная заправка.

Ингредиенты

сердечки куриные – 500 г

оливки – 200 г

огурцы свежие – 2 шт.

сыр твердый – 150 г

горчица в зернах – 1 ст. л.

майонез

черный перец молотый

соль

Приготовление

У куриных сердечек срежьте часть жира, тонкие трубочки, промойте несколько раз. Отварите в подсоленной воде 30 минут, остудите и нарежьте колечками.

Оливки также нарежьте колечками.

Свежие огурцы нарежьте полукольцами.

Сыр нарежьте тонкими кубиками.

Выложите все ингредиенты в миску. Добавьте по вкусу соль, черный перец, горчицу, майонез. Перемешайте. Салат готов!

Совет

Оливки используйте черные или зеленые, но без косточек.

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