Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Салат из куриных сердечек: оригинальный рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
710
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Салат из куриных сердечек: оригинальный рецепт

Фото: Credits

Куриные сердечки – это полезный субпродукт, который не только заменит мясо, но и придаст блюду необычный вкус.

Основным ингредиентом блюда являются вареные сердечки. У салата аппетитный вид, аромат свежих огурцов и пикантная заправка.

Ингредиенты

  • сердечки куриные – 500 г
  • оливки – 200 г
  • огурцы свежие – 2 шт.
  • сыр твердый – 150 г
  • горчица в зернах – 1 ст. л.
  • майонез
  • черный перец молотый
  • соль

Приготовление

У куриных сердечек срежьте часть жира, тонкие трубочки, промойте несколько раз. Отварите в подсоленной воде 30 минут, остудите и нарежьте колечками.

Оливки также нарежьте колечками. 

Свежие огурцы нарежьте полукольцами.

Сыр нарежьте тонкими кубиками.

Выложите все ингредиенты в миску. Добавьте по вкусу соль, черный перец, горчицу,  майонез. Перемешайте. Салат готов!

Совет

  • Оливки используйте черные или зеленые, но без косточек.

Читайте также: 

Евгений Клопотенко и Фрося поделились рецептом, как приготовить вкусные морковные мафины

Евгений Клопотенко и Фрося поделились рецептом, как приготовить вкусные морковные мафины

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
710
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация