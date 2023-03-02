Салат из куриных сердечек: оригинальный рецепт

Куриные сердечки – это полезный субпродукт, который не только заменит мясо, но и придаст блюду необычный вкус.
Основным ингредиентом блюда являются вареные сердечки. У салата аппетитный вид, аромат свежих огурцов и пикантная заправка.
Ингредиенты
- сердечки куриные – 500 г
- оливки – 200 г
- огурцы свежие – 2 шт.
- сыр твердый – 150 г
- горчица в зернах – 1 ст. л.
- майонез
- черный перец молотый
- соль
Приготовление
У куриных сердечек срежьте часть жира, тонкие трубочки, промойте несколько раз. Отварите в подсоленной воде 30 минут, остудите и нарежьте колечками.
Оливки также нарежьте колечками.
Свежие огурцы нарежьте полукольцами.
Сыр нарежьте тонкими кубиками.
Выложите все ингредиенты в миску. Добавьте по вкусу соль, черный перец, горчицу, майонез. Перемешайте. Салат готов!
Совет
- Оливки используйте черные или зеленые, но без косточек.
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