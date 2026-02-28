ТСН в социальных сетях

Салат из квашеных огурцов и лука — рецепт бабушкиной классики

Старинные рецепты всегда имеют свой шарм, а салат из квашеных огурцов и лука — один из тех, который прошел проверку временем.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Салат из квашеных огурцов и лука

Салат из квашеных огурцов и лука / © Credits

На странице Буде смачно разом напомнили, что эта простая закуска может стать изюминкой стола, ведь ее готовить быстро, вкусно и без лишних сложностей.

Этот салат сохраняет яркий вкус овощей, аромат пряной квашеной кислоты и легкую пикантность лука. Идеально подходит как закуска на каждый день или как сопровождение к праздничному столу.

Ингредиенты

  • Квашеные огурцы

  • Репчатый лук

  • Масло

  • Соль

  • Перец

Приготовление

  1. Огурцы нарежьте тонкими кружочками или полукольцами.

  2. Лук — полукольцами или мелкими полосками, в зависимости от того, как вам удобно.

  3. Положите нарезанные овощи в миску, добавьте соль и перец.

  4. Залейте салат небольшим количеством масла и аккуратно перемешайте.

  5. Чтобы лук отдал свой аромат, а салат стал еще вкуснее, оставьте его на 10-15 мин перед подачей.

Советы

  • Для дополнительного вкуса можно добавить немного зелени, например, петрушку или укроп.

  • Попробуйте соединить салат с кусочком ржаного хлеба или подать как гарнир к мясу или рыбе.

  • Если хотите более мягкий вкус лука, ошпарьте его кипятком на несколько секунд перед нарезанием.

Салат из квашеных огурцов и лука — это не просто старинное блюдо, а маленькое гастрономическое путешествие в прошлое, которое одновременно дарит простоту, скорость и невероятный вкус. Классика бабушкиной кухни сегодня легко вписывается в современный стиль жизни.

