На странице Буде смачно разом напомнили, что эта простая закуска может стать изюминкой стола, ведь ее готовить быстро, вкусно и без лишних сложностей.

Этот салат сохраняет яркий вкус овощей, аромат пряной квашеной кислоты и легкую пикантность лука. Идеально подходит как закуска на каждый день или как сопровождение к праздничному столу.

Ингредиенты

Квашеные огурцы

Репчатый лук

Масло

Соль

Перец

Приготовление

Огурцы нарежьте тонкими кружочками или полукольцами. Лук — полукольцами или мелкими полосками, в зависимости от того, как вам удобно. Положите нарезанные овощи в миску, добавьте соль и перец. Залейте салат небольшим количеством масла и аккуратно перемешайте. Чтобы лук отдал свой аромат, а салат стал еще вкуснее, оставьте его на 10-15 мин перед подачей.

Советы

Для дополнительного вкуса можно добавить немного зелени, например, петрушку или укроп.

Попробуйте соединить салат с кусочком ржаного хлеба или подать как гарнир к мясу или рыбе.

Если хотите более мягкий вкус лука, ошпарьте его кипятком на несколько секунд перед нарезанием.

Салат из квашеных огурцов и лука — это не просто старинное блюдо, а маленькое гастрономическое путешествие в прошлое, которое одновременно дарит простоту, скорость и невероятный вкус. Классика бабушкиной кухни сегодня легко вписывается в современный стиль жизни.