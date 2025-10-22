- Дата публикации
Рецепты
- 130
- 1 мин
Салат из маринованной капусты: рецепт зимней консервации
Осень — сезон, когда кухня пахнет уютом, специями и чем-то домашним и настоящим. И если хочется чего-то хрустящего, яркого и полезного, этот салат из маринованной капусты станет идеальным выбором.
Салат из маринованной капусты можно готовить просто вечером, а уже на следующий день он готов к подаче. Без стерилизации, без долгих ожиданий и с полным набором осенних витаминов. А о рецепте его приготовления рассказали на странице diana_kulikovska. Главный секрет в балансе, капуста остается хрустящей, овощи — сочными, а маринад — нежно-острым, без лишней кислоты.
Ингредиенты
- свежая капуста
- 1 кг
- морковь
- 200 г
- сладкий перец
- 250 г
- лук
- 150 г
- сахар
- 4 ст. л.
- соль
- 1 ст. л
- масло
- 50-70 г
- уксус
- 4-5 ст. л.
- перец черный горошком
- 8 шт.
- лавровый лист
- 4 шт.
Приготовление
Нашинкуйте капусту — тоненько, но не очень, чтобы сохранить приятный хруст.
Морковь натрите на крупной или корейской терке.
Перец нарежьте соломкой, а лук — полукольцами.
Соедините все овощи в большой миске.
Добавьте соль, сахар, масло и уксус — все сразу.
Хорошо перемешайте, немного помните руками, чтобы овощи пустили сок.
Разложите по банкам, плотно утрамбуйте и поставьте в холодильник.
Через 12-24 часа салат готов к употреблению. Но, как говорят опытные кулинары, на второй-третий день вкус становится еще насыщеннее.
Советы
Если любите пикантное, положите щепотку перца чили или несколько кусочков чеснока.
Замените уксус на яблочный для более мягкого, фруктового аромата.
Подавайте с картофелем или мясом — этот салат прекрасно подходит к домашним блюдам, особенно в холодное время года.
Маринованная капуста — это не просто салат, а настроение. Она одновременно освежает, тонизирует и напоминает, что даже в самый пасмурный день можно найти яркие краски в тарелке.