Салат из маринованной капусты: рецепт зимней консервации

Салат из маринованной капусты можно готовить просто вечером, а уже на следующий день он готов к подаче. Без стерилизации, без долгих ожиданий и с полным набором осенних витаминов. А о рецепте его приготовления рассказали на странице diana_kulikovska. Главный секрет в балансе, капуста остается хрустящей, овощи — сочными, а маринад — нежно-острым, без лишней кислоты.

Ингредиенты свежая капуста 1 кг морковь 200 г сладкий перец 250 г лук 150 г сахар 4 ст. л. соль 1 ст. л масло 50-70 г уксус 4-5 ст. л. перец черный горошком 8 шт. лавровый лист 4 шт.

Приготовление

Нашинкуйте капусту — тоненько, но не очень, чтобы сохранить приятный хруст. Морковь натрите на крупной или корейской терке. Перец нарежьте соломкой, а лук — полукольцами. Соедините все овощи в большой миске. Добавьте соль, сахар, масло и уксус — все сразу. Хорошо перемешайте, немного помните руками, чтобы овощи пустили сок. Разложите по банкам, плотно утрамбуйте и поставьте в холодильник. Через 12-24 часа салат готов к употреблению. Но, как говорят опытные кулинары, на второй-третий день вкус становится еще насыщеннее.

Советы

Если любите пикантное, положите щепотку перца чили или несколько кусочков чеснока.

Замените уксус на яблочный для более мягкого, фруктового аромата.

Подавайте с картофелем или мясом — этот салат прекрасно подходит к домашним блюдам, особенно в холодное время года.

Маринованная капуста — это не просто салат, а настроение. Она одновременно освежает, тонизирует и напоминает, что даже в самый пасмурный день можно найти яркие краски в тарелке.