Рецепты
130
1 мин

Салат из маринованной капусты: рецепт зимней консервации

Осень — сезон, когда кухня пахнет уютом, специями и чем-то домашним и настоящим. И если хочется чего-то хрустящего, яркого и полезного, этот салат из маринованной капусты станет идеальным выбором.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
12 час. 35 мин.
Пищевая ценность на 100 г
40 ккал
Салат из маринованной капусты

Салат из маринованной капусты / © Credits

Салат из маринованной капусты можно готовить просто вечером, а уже на следующий день он готов к подаче. Без стерилизации, без долгих ожиданий и с полным набором осенних витаминов. А о рецепте его приготовления рассказали на странице diana_kulikovska. Главный секрет в балансе, капуста остается хрустящей, овощи — сочными, а маринад — нежно-острым, без лишней кислоты.

Ингредиенты

свежая капуста
1 кг
морковь
200 г
сладкий перец
250 г
лук
150 г
сахар
4 ст. л.
соль
1 ст. л
масло
50-70 г
уксус
4-5 ст. л.
перец черный горошком
8 шт.
лавровый лист
4 шт.

Приготовление

  1. Нашинкуйте капусту — тоненько, но не очень, чтобы сохранить приятный хруст.

  2. Морковь натрите на крупной или корейской терке.

  3. Перец нарежьте соломкой, а лук — полукольцами.

  4. Соедините все овощи в большой миске.

  5. Добавьте соль, сахар, масло и уксус — все сразу.

  6. Хорошо перемешайте, немного помните руками, чтобы овощи пустили сок.

  7. Разложите по банкам, плотно утрамбуйте и поставьте в холодильник.

  8. Через 12-24 часа салат готов к употреблению. Но, как говорят опытные кулинары, на второй-третий день вкус становится еще насыщеннее.

Советы

  • Если любите пикантное, положите щепотку перца чили или несколько кусочков чеснока.

  • Замените уксус на яблочный для более мягкого, фруктового аромата.

  • Подавайте с картофелем или мясом — этот салат прекрасно подходит к домашним блюдам, особенно в холодное время года.

Маринованная капуста — это не просто салат, а настроение. Она одновременно освежает, тонизирует и напоминает, что даже в самый пасмурный день можно найти яркие краски в тарелке.

