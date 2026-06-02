Рецепты
311
1 мин

Салат из молодой капусты с огурцом и яйцом: рецепт полезного сезонного блюда

Если вам захотелось быстро приготовить перекус или легкий салат, тогда этот рецепт для вас.

Екатерина Труш
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
108 ккал
Подайте салат как закуску или свежий гарнир к блюдам из мяса, птицы или рыбы.

Ингредиенты

капуста белокочанная
300 г
яйца куриные
3 шт.
огурцы свежие
1 шт.
лук зеленый
30-40 г
сметана
30 г
перец черный молотый
соль

  1. Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите и очистите.

  2. Капусту, огурец, лук зеленый помойте и обсушите бумажным полотенцем.

  3. Капусту мелко нашинкуйте.

  4. Огурец, яйца нарежьте на одинаковые кубики.

  5. Лук мелко нарежьте.

  6. В миску выложите капусту, огурец, яйца, лук зеленый, добавьте перец черный молотый, посолите, заправьте сметаной и перемешайте.

Советы:

  • Сметану можно заменить майонезом.

