Салат из молодой капусты с огурцом и яйцом: рецепт полезного сезонного блюда
Если вам захотелось быстро приготовить перекус или легкий салат, тогда этот рецепт для вас.
Подайте салат как закуску или свежий гарнир к блюдам из мяса, птицы или рыбы.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 300 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- огурцы свежие
- 1 шт.
- лук зеленый
- 30-40 г
- сметана
- 30 г
- перец черный молотый

- соль

Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите и очистите.
Капусту, огурец, лук зеленый помойте и обсушите бумажным полотенцем.
Капусту мелко нашинкуйте.
Огурец, яйца нарежьте на одинаковые кубики.
Лук мелко нарежьте.
В миску выложите капусту, огурец, яйца, лук зеленый, добавьте перец черный молотый, посолите, заправьте сметаной и перемешайте.
Советы:
Сметану можно заменить майонезом.
