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Салат из молодой капусты с редисом и огурцом: лучший рецепт весны
Легкий, полезный салат из хрустящей капусты, ароматных огурцов и пикантной редиски, который чаще всего готовят весной.
Блюдо станет отличным дополнением к основному блюду или самостоятельным легким перекусом.
Ингредиенты
- капуста молодая
- 300 г
- огурцы
- 150 г
- редис
- 100 г
- оливковое масло
- 2-3 ст. л.
- уксус яблочный
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень (зеленый лук, укроп)
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Овощи, зелень хорошо промойте под проточной холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.
Капусту нарежьте соломкой, но не очень тонко, слегка помните руками и оставьте на пять минут.
Огурцы и редис нарежьте полукольцами.
Зелень мелко измельчите.
Для заправки смешайте оливковое масло, уксус яблочный, перец черный молотый, соль.
В миску выложите капусту, огурцы, редис, зелень, добавьте заправку и перемешайте.
Советы:
Салат по-желанию можно заправить сметаной.
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