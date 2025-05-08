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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

Салат из молодой капусты с редисом и огурцом: лучший рецепт весны

Легкий, полезный салат из хрустящей капусты, ароматных огурцов и пикантной редиски, который чаще всего готовят весной.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
39 ккал
Салат из молодой капусты с редисом и огурцом

Салат из молодой капусты с редисом и огурцом / © Credits

Блюдо станет отличным дополнением к основному блюду или самостоятельным легким перекусом.

Ингредиенты

капуста молодая
300 г
огурцы
150 г
редис
100 г
оливковое масло
2-3 ст. л.
уксус яблочный
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
зелень (зеленый лук, укроп)

  1. Овощи, зелень хорошо промойте под проточной холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Капусту нарежьте соломкой, но не очень тонко, слегка помните руками и оставьте на пять минут.

  3. Огурцы и редис нарежьте полукольцами.

  4. Зелень мелко измельчите.

  5. Для заправки смешайте оливковое масло, уксус яблочный, перец черный молотый, соль.

  6. В миску выложите капусту, огурцы, редис, зелень, добавьте заправку и перемешайте.

Советы:

  • Салат по-желанию можно заправить сметаной.

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Дата публикации
Количество просмотров
42
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