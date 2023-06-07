Молодая капуста с ветчиной и плавленым сыром: рецепт салата с легким соусом

Такой салат получается хрустящим и свежим благодаря молодой капусте. А для заправки используем не майонез, а соус на основе оливкового масла, базилика и сока лимона.

Салат из молодой капусты с ветчиной, плавленым сыром и горошком вполне может быть самостоятельным блюдом.

Ингредиенты

капуста белокочанная молодая – 400 г

горошек зеленый консервированный – 150 г

ветчина – 200 г

сыр плавленый – 100 г

лук репчатый красный – 1 шт. (небольшой)

базилик свежий – 2 веточки

сок лимона – 1,5 ст. л.

масло оливковое – 3 ст. л.

перец черный молотый

соль

Приготовление

С горошка слейте жидкость.

Капусту вымойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нашинкуйте.

Ветчину нарежьте соломкой.

Охлажденный плавленый сыр натрите на крупной терке.

Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.

Базилик промойте, обсушите. С веточек оборвите листочки и мелко нарежьте.

Приготовьте заправку: соедините лимонный сок, оливковое масло, базилик, лук. Приправьте перцем и солью по вкусу и перемешайте. Оставьте на пять минут.

В глубокий салатник выложите капусту, горошек зеленый, ветчину, плавленый сыр. Полейте подготовленной заправкой. Перемешайте.

Советы

Базилик можно заменить мятой.

Перед приготовлением блюда плавленый сыр положите в морозильную камеру - так он лучше будет натираться на терке.

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