Молодая капуста с ветчиной и плавленым сыром: рецепт салата с легким соусом

Такой салат получается хрустящим и свежим благодаря молодой капусте. А для заправки используем не майонез, а соус на основе оливкового масла, базилика и сока лимона.
Салат из молодой капусты с ветчиной, плавленым сыром и горошком вполне может быть самостоятельным блюдом.
Ингредиенты
- капуста белокочанная молодая – 400 г
- горошек зеленый консервированный – 150 г
- ветчина – 200 г
- сыр плавленый – 100 г
- лук репчатый красный – 1 шт. (небольшой)
- базилик свежий – 2 веточки
- сок лимона – 1,5 ст. л.
- масло оливковое – 3 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
Приготовление
С горошка слейте жидкость.
Капусту вымойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нашинкуйте.
Ветчину нарежьте соломкой.
Охлажденный плавленый сыр натрите на крупной терке.
Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.
Базилик промойте, обсушите. С веточек оборвите листочки и мелко нарежьте.
Приготовьте заправку: соедините лимонный сок, оливковое масло, базилик, лук. Приправьте перцем и солью по вкусу и перемешайте. Оставьте на пять минут.
В глубокий салатник выложите капусту, горошек зеленый, ветчину, плавленый сыр. Полейте подготовленной заправкой. Перемешайте.
Советы
- Базилик можно заменить мятой.
- Перед приготовлением блюда плавленый сыр положите в морозильную камеру - так он лучше будет натираться на терке.
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