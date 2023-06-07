Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Молодая капуста с ветчиной и плавленым сыром: рецепт салата с легким соусом

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
634
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Молодая капуста с ветчиной и плавленым сыром: рецепт салата с легким соусом

Рецепт салата с легким соусом / Фото: Credits

Такой салат получается хрустящим и свежим благодаря молодой капусте. А для заправки используем не майонез, а соус на основе оливкового масла, базилика и сока лимона.

Салат из молодой капусты с ветчиной, плавленым сыром и горошком вполне может быть самостоятельным блюдом.

Ингредиенты

  • капуста белокочанная молодая – 400 г
  • горошек зеленый консервированный – 150 г
  • ветчина – 200 г
  • сыр плавленый – 100 г
  • лук репчатый красный – 1 шт. (небольшой)
  • базилик свежий – 2 веточки
  • сок лимона – 1,5 ст. л.
  • масло оливковое – 3 ст. л.
  • перец черный молотый
  • соль

Приготовление

С горошка слейте жидкость.

Капусту вымойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нашинкуйте.

Ветчину нарежьте соломкой.

Охлажденный плавленый сыр натрите на крупной терке.

Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами.

Базилик промойте, обсушите. С веточек оборвите листочки и мелко нарежьте.

Приготовьте заправку: соедините лимонный сок, оливковое масло, базилик, лук. Приправьте перцем и солью по вкусу и перемешайте. Оставьте на пять минут.

В глубокий салатник выложите капусту, горошек зеленый, ветчину, плавленый сыр. Полейте подготовленной заправкой. Перемешайте.

Советы

  • Базилик можно заменить мятой.
  • Перед приготовлением блюда плавленый сыр положите в морозильную камеру - так он лучше будет натираться на терке.

Читайте также: 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
634
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация