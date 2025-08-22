- Дата публикации
Салат из моркови и кабачков по-корейски: быстрый рецепт
Легкие, ароматные и хрустящие овощные салаты всегда выручают, когда нужно приготовить что-то быстрое, полезное и одновременно вкусное. Одним из таких вариантов является корейский салат из моркови и кабачков.
Он сочетает в себе свежесть овощей, пикантность специй и яркий вкус благодаря особому методу заправки. Фудблогер Юлия Сенич поделилась рецептом этого аппетитного салата, чтобы в результате вы имели идеальный гарнир к мясу или рыбе, а также замечательную самостоятельную закуску, которая подходит как в будни, так и на праздничном столе.
Ингредиенты
- Кабачок
- 1 шт.
- Морковь
- 3-4 шт.
- Болгарский перец
- 1 шт.
- Чеснок
- 2-3 зубчика
- Соль
-
- Сахар
-
- Винный уксус (или яблочный)
- 2 ст. л.
- Масло (подсолнечное или оливковое)
- 4 ст. л.
- Черный и красный молотый перец черный и красный молотый перец
-
- Кориандр
-
- Мускатный орех
-
Приготовление
Морковь очистите и натрите на терке для моркови по-корейски. Кабачок и болгарский перец также нарежьте тонкой соломкой или воспользуйтесь той же теркой.
К овощам добавьте измельченный чеснок, сахар, соль и уксус. Посыпьте специями — черным и красным перцем, по желанию кориандром и мускатным орехом.
В сковороде хорошо разогрейте масло и сразу вылейте его на овощи. Именно этот способ «обжигания» помогает раскрыть аромат специй и сделать салат особенно вкусным.
Перемешайте овощи, накройте и поставьте в холодильник на 30-40 мин. За это время они пропитаются маринадом и станут нежными, но сохранят при этом приятный хруст.
Салат из моркови и кабачков по-корейски — это идеальный способ разнообразить меню, он легкий, низкокалорийный, полезный и готовится буквально за считанные минуты. Попробуйте сделать его дома и он непременно станет вашим любимым рецептом быстрой и пикантной закуски.