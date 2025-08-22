ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
242
Время на прочтение
1 мин

Салат из моркови и кабачков по-корейски: быстрый рецепт

Легкие, ароматные и хрустящие овощные салаты всегда выручают, когда нужно приготовить что-то быстрое, полезное и одновременно вкусное. Одним из таких вариантов является корейский салат из моркови и кабачков.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
80 ккал
Салат из моркови и кабачков по-корейски instagram.com_yuliia.senych

Салат из моркови и кабачков по-корейски instagram.com_yuliia.senych / © Instagram

Он сочетает в себе свежесть овощей, пикантность специй и яркий вкус благодаря особому методу заправки. Фудблогер Юлия Сенич поделилась рецептом этого аппетитного салата, чтобы в результате вы имели идеальный гарнир к мясу или рыбе, а также замечательную самостоятельную закуску, которая подходит как в будни, так и на праздничном столе.

Ингредиенты

Кабачок
1 шт.
Морковь
3-4 шт.
Болгарский перец
1 шт.
Чеснок
2-3 зубчика
Соль
Сахар
Винный уксус (или яблочный)
2 ст. л.
Масло (подсолнечное или оливковое)
4 ст. л.
Черный и красный молотый перец черный и красный молотый перец
Кориандр
Мускатный орех

Приготовление

  1. Морковь очистите и натрите на терке для моркови по-корейски. Кабачок и болгарский перец также нарежьте тонкой соломкой или воспользуйтесь той же теркой.

  2. К овощам добавьте измельченный чеснок, сахар, соль и уксус. Посыпьте специями — черным и красным перцем, по желанию кориандром и мускатным орехом.

  3. В сковороде хорошо разогрейте масло и сразу вылейте его на овощи. Именно этот способ «обжигания» помогает раскрыть аромат специй и сделать салат особенно вкусным.

  4. Перемешайте овощи, накройте и поставьте в холодильник на 30-40 мин. За это время они пропитаются маринадом и станут нежными, но сохранят при этом приятный хруст.

Салат из моркови и кабачков по-корейски — это идеальный способ разнообразить меню, он легкий, низкокалорийный, полезный и готовится буквально за считанные минуты. Попробуйте сделать его дома и он непременно станет вашим любимым рецептом быстрой и пикантной закуски.

