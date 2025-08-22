Салат из моркови и кабачков по-корейски: быстрый рецепт

Салат из моркови и кабачков по-корейски instagram.com_yuliia.senych / © Instagram

Реклама

Он сочетает в себе свежесть овощей, пикантность специй и яркий вкус благодаря особому методу заправки. Фудблогер Юлия Сенич поделилась рецептом этого аппетитного салата, чтобы в результате вы имели идеальный гарнир к мясу или рыбе, а также замечательную самостоятельную закуску, которая подходит как в будни, так и на праздничном столе.

Ингредиенты Кабачок 1 шт. Морковь 3-4 шт. Болгарский перец 1 шт. Чеснок 2-3 зубчика Соль Сахар Винный уксус (или яблочный) 2 ст. л. Масло (подсолнечное или оливковое) 4 ст. л. Черный и красный молотый перец черный и красный молотый перец Кориандр Мускатный орех

Приготовление

Морковь очистите и натрите на терке для моркови по-корейски. Кабачок и болгарский перец также нарежьте тонкой соломкой или воспользуйтесь той же теркой. К овощам добавьте измельченный чеснок, сахар, соль и уксус. Посыпьте специями — черным и красным перцем, по желанию кориандром и мускатным орехом. В сковороде хорошо разогрейте масло и сразу вылейте его на овощи. Именно этот способ «обжигания» помогает раскрыть аромат специй и сделать салат особенно вкусным. Перемешайте овощи, накройте и поставьте в холодильник на 30-40 мин. За это время они пропитаются маринадом и станут нежными, но сохранят при этом приятный хруст.

Салат из моркови и кабачков по-корейски — это идеальный способ разнообразить меню, он легкий, низкокалорийный, полезный и готовится буквально за считанные минуты. Попробуйте сделать его дома и он непременно станет вашим любимым рецептом быстрой и пикантной закуски.